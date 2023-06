Eduskunta äänestää tänään paitsi hallituksen myös elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan luottamuksesta. Vihreät, SDP ja vasemmistoliitto esittivät tiistaina epäluottamusta Junnilalle, jonka kytkökset äärioikeistolaisiin liikkeisiin ovat olleet otsikoissa Suomen lisäksi eri puolilla Eurooppaa.

– Valtioneuvoston jäsenillä ei tule olla yhteyttä äärioikeistolaiseen liikehdintään. On käsittämätöntä, että vuonna 2023 joutuu sanomaan tällaisen itsestäänselvyyden ääneen tässä salissa.

– Meidän tulee vastustaa äärioikeistoa sen kaikissa muodoissa, ei vasta sitten kun kyseessä on kansainvälinen mainehaitta. Kyse on oman demokraattisen järjestelmämme suojelemisesta. Kyse on meidän jokaisen ihmisarvon suojelemisesta, tiivisti vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo eduskunnan istunnossa tiistaina.

Junnilalle osoitettu epäluottamus tuo mieleen Timo Soinin tapauksen vuodelta 2018. Tuolloin oppositio esitti epäluottamusta ulkoministerinä toimineelle Soinille, kun tämä oli heilunut valtiovierailun yhteydessä abortinvastustajien mielenosoituksessa Kanadassa.

Soinin tuolloin edustamat siniset teki asiasta hallituskysymyksen eli se uhkasi kaataa koko hallituksen, jos Soini joutuu eroamaan. Se osoitti tempun tehokkuuden – käymällä yksittäisen ministerin kimppuun hallituksen rivit saatiin hajanaisemmaksi.

Nyt SDP, vihreät ja vasemmistoliitto tekevät saman. RKP:n ja kokoomuksen liberaalisiipi laitetaan vaikeaan paikkaan, kun niiden pitää puolustaa uusnatsien symboliikan kanssa flirttailevaa perussuomalaista poliitikkoa. Mutta kyse ei ole vain pelistä, kyse on syvästä ideologisesta näkemyserosta.

Joka tapauksessa tulee olemaan mielenkiintoista seurattavaa, miten hallituspuolueiden liberaalit asian kanssa taiteilevat. Tyhjääkään ei oikein voi äänestää, sillä sekin raivostuttaisi perussuomalaiset, eikä hallitus ole varsinaisesti edes aloittanut toimessaan.

Muista hallituspuolueista tuskin on halua lähteä käyttämään pelimerkkejä näin varhaisessa vaiheessa siihen, että perussuomalaiset painostettaisiin vaihtamaan ministeriä. Syksyllä tulee eteen vielä monta vaikeaa paikkaa, kun hallitus alkaa runnoa läpi työmarkkinaesityksiään. Ne tulevat herättämään raivoa palkansaajien keskuudessa, silloin kaikille pelimerkeille on käyttöä hallituksessa.

Kaikki käyttävät

Mikään vasemmiston temppu yksittäisen ministerin luottamusäänestys ei ole. Viime vaalikaudella ulkoministeri Pekka Haavistoa yritettiin kaataa, samoin peruspalveluministeri Krista Kiurua.

Kuten aiemmin todettu, syy on selvä. Hallituksen luottamusäänestys on helppo pala, mutta yksittäisen ministerin puolustaminen voi muille hallituskumppanipuolueille olla huomattavasti epämiellyttävämpää.

Junnilan äänestyksen kohdalla kansanedustajilla on onneksi perinteisten kikkojen lisäksi käytössä Pori-kortti. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomiareena on parhaillaan käynnissä Porissa.

Yllättävän monella kansanedustajalla saattaa olla erittäin pakottavaa menoa juuri äänestysaikaan Porissa, arveltiin tiistaina vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä.