Yksityisen ja julkisen alan toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro teki vuoden 2023 keväällä työehtoihin ja palkkaukseen liittyvän kyselyn UPM:llä työskenteleville jäsenilleen. Kyselyyn vastasi joka neljäs UPM:llä työskentelevä Pron jäsen. Kesäkuussa julkaistun kyselyn tulokset ovat mykistäviä: neljäsosa toimihenkilöistä on jätetty ilman palkankorotusta ja työpaikoilla voidaan huonosti.

– UPM:n toimihenkilöillä on tosi pettynyt ilmapiiri työnantajaan, sanoo ammattiliitto Pron teollisuussektorin johtaja Anssi Vuorio KU:lle.

Vuorio lisää, että tilanne UPM:llä oli varmasti parempi silloin, kun myös toimihenkilöt olivat työehtosopimuksen piirissä. UPM päätti vuonna 2021 olla neuvottelematta toimihenkilöidensä työehdoista työehtosopimuksilla, vaan yhtiö määrää työehdot nykyään yksipuolisesti.

Ammattiliitto Pron UPM:llä työskenteleville jäsenilleen tekemä selvitys osoittaa, että UPM kohtelee toimihenkilöitä epätasa-arvoisesti. Vastaajista vain 76 prosenttia kertoi saaneensa palkankotuksia työehtosopimuksen päättymisen jälkeen.

Vuoden 2022 ja 2023 aikana 24 prosenttia vastaajista ei ollut saanut yhtään palkankorotusta. Muutos on merkittävä, sillä työehtosopimuksen voimassa ollessa yleiskorotuksen saivat kaikki. Vastaajista 42 prosenttia oli sitä mieltä, että työilmapiiri on muuttunut huonompaan suuntaan ja jopa 65 prosenttia kertoi harkitsevansa edelleen työpaikan vaihtoa.

Pron Anssi Vuorio kertoo, että ihmisten välille on syntynyt jännitteitä työpaikalle, koska osa toimihenkilöistä ei ole saanut palkankorotuksia ollenkaan.

– Ihmiset ovat kokeneet, että palkankorotuksia jaetaan ihmisille ”pärstäkertoimella”. Kaikki myös tietävät, mikä tilanne metsäteollisuuden maailmanmarkkinoilla on laskeneiden hintojen myötä. Tämä kaikki on laskenut mielialaa, Vuorio sanoo ja huomauttaa, että etenkin työpaikan vaihtoa harkitsevien määrä on korkea.

– Monet ovat jo vaihtaneet työpaikkaa, ja se sataa UPM:n kilpailijoiden laariin. Kokeneista ja ammattitaitoisista toimihenkilöistä on tällä hetkellä kysyntää työmarkkinoilla, Anssi Vuorio toteaa.

Maine tahriintunut pysyvästi

Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan UPM on tahrannut pysyvästi maineensa työnantajana kieltäytymällä sopimasta toimihenkilöiden työehdoista.

– Näyttää siltä, että sanelemalla yksipuolisesti toimihenkilöiden työehdot UPM on tietoisesti halunnut palata synkkään patruuna-aikaan. Jo nyt on nähtävissä, että se johtaa työpahoinvointiin ja toimihenkilöiden joukkopakoon yrityksestä, Malinen toteaa ammattiliiton tiedotteessa.

”Vain työehtosopimukset turvaavat palkkakehityksen.”

Palkankorotuksia saaneista 66 prosenttia kertoi korotuksen olleen pienempi kuin paperiteollisuuden yleisen linjan mukainen 3,8 prosenttia. Yhtä suurena korotusta piti 12 prosenttia ja suurempana 22 prosenttia vastaajista. Henkilökohtaisia palkkakeskusteluja esihenkilön kanssa oli käynyt 61 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kyselyn vastausten mukaan kokonaisansiot olivat vuonna 2023 nousseet 46 prosentilla, pysyneet ennallaan 41 prosentilla ja laskeneet 13 prosentilla vastaajista.

Pron kyselyyn vastanneista 94 prosenttia olikin sitä mieltä, että toimihenkilöillä pitäisi olla oma työehtosopimus ja 93 prosentin mukaan toimihenkilöillä pitäisi olla oikeus valita oma luottamusmies.

– UPM:n tapaus osoittaa mikä merkitys työehtosopimuksilla on työntekijöiden tasapuolisen kohtelun takaajana, Pron puheenjohtaja Malinen jatkaa.

– Vain työehtosopimukset turvaavat palkkakehityksen, Malinen toteaa ja lisää, että onneksi alalla on huomattavan paljon myös vastuullisia yrityksiä, jotka ovat ymmärtäneet toimia toisin ja ovat siten etusijalla kilpailtaessa osaavasta työvoimasta.

Ammattiliitto Pron kyselyn vastaajista 76 prosenttia työskentelee paperiteollisuudessa ja 24 prosenttia mekaanisessa metsäteollisuudessa. Vastaajista 42 prosenttia on toimihenkilöitä ja 58 prosenttia ylempiä toimihenkilöitä.