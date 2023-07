Nyt elämä on tavallista.

– Eduskuntaan verrattuna siis, sanoo vasemmistoliiton entinen kansanedustaja, keravalainen Pia Lohikoski. Hän edusti yhden kauden Uuttamaata.

– Eduskunnassahan on erikoinen hässäkkä päällä koko ajan.

Lohikoski palasi toukokuun alussa aiempaan työhönsä ajamaan vuokra-asujien etua. Hän toimii Vuokralaiset ry:n järjestö- ja koulutuspäällikkönä.

– Sitä en osaa sanoa, onko tavallinen hyvä vai huono asia. Se on kuitenkin erilaista, hän toteaa.

Oli joka tapauksessa hiukan outoa palata vanhaan.

– Olin nykyisessä työssäni yhdeksän vuotta jo ennen kansanedustajuutta. Voisi olla kiinnostava nähdä jotain muuta jatkossa, Lohikoski sanoo.

– Seuraan, mitä on tarjolla, mutta vasemmistoliiton entisenä kansanedustajana ei ole välttämättä helppo löytää töitä. Yritysjohtajat eivät soittele ja pyytele töihin. Todennäköisimmin työskentelen järjestöissä, aiempi taustanihan on ay-liikkeessä.

Häviöön pystyy varautumaan

Lohikoski olisi halunnut jatkaa eduskunnassa – totta kai! – ja teki ison kampanjan uusiakseen paikkansa. Mutta toisin kävi. Vasemmistoliitto menetti huhtikuun vaaleissa toisen kansanedustajan paikkansa Uudeltamaalta. Vain Jussi Saramo meni läpi tällä kertaa. Edellisissä, vuoden 2019 vaaleissa saatiin kaksi kansanedustajaa, Lohikoski ja Saramo, pois jättäytyneen Kari Uotilan sijalle.

– Ihan aluksi olin tosi surullinen, Lohikoski kuvailee.

Kun on tehnyt täysillä töitä eduskunnassa ja vaalikampanjassa, romahdus on koskettava.

– Mutta sitä saattoi aavistella jollain tavalla, kun seuraa yleistä tilannetta. Vaalikentillä oli samankaltainen tunnelma kuin 2015, jolloin hävisimme. Ei yhtä hyvä tunnelma kuin 2019. Siitä pystyi arvaamaan Uudenmaan vaalien lopputuloksen suuntaa, hän toteaa.

Lohikoski ei osaa yksilöidä, mikä oli se, josta tuloksen pystyi ennakoimaan.

– Se on semmoinen yleistunnelma. Omissa tapahtumissa näyttää tietysti hyvältä, mutta yhteistapahtumissa ja toreilla, joissa on kaikkien puolueiden ehdokkaita, näkee, missä ihmiset pörräävät, hän kuvailee.

Vasemmistoliitonkin ympärillä pörrättiin. Muttei riittävästi.

– Yritimme itse hirveästi luoda pöhinää, mutta äänestäjät eivät olleet samalla lailla mukana. Muiden puolueiden teltoilla tapahtui enemmän. Erityisesti perussuomalaisten ja kokoomuksen ympärillä hälinä oli isompaa. Ne sitten pärjäsivätkin tosi hyvin Uudellamaalla.

Lohikoski oli Keravan ensimmäinen vasemmiston kansanedustaja. Nyt Keravalta ei saatu kansanedustajaa. Vaikka vasemmistoliiton tappio oli yllätys koko maan tasolla, Uudenmaan tulos ei täysin yllättänyt Lohikoskea, hän kun luki lehtiä.

– Lähes kaikissa lehtijutuissa kirjoitettiin, että Jussi menee läpi ja minä voin pudota ja että äänestäjät harkitsivat taktista äänestämistä, hän muistuttaa.

– Totta kai kirjoittelu sai minut varautumaan putoamiseen, vaikka 2019 ennustettiin väärin. Silloin veikattiin vasemmistoliitolle yhtä paikkaa, joka olisi pitänyt mennä Esko Seppäselle.

Nyt vasemmiston ehdokaslistalla oli paljon uusia nimiä ja pois jäi porukkaa, joka oli edellisellä kerralla kerännyt hyvin ääniä.

– Siitä toki tiesi, että otettiin riski ja voi käydä huonosti, Lohikoski sanoo.

Eteenpäin katsova

Lohikoski veti vaalien jälkeen ensimmäisen viikon henkeä, itki ja ihmetteli.

– Lähdin mökille, hän sanoo nyt mökillään Ruotsinpyhtäällä.

– Väsymys itketti, ja otti päähän, koska oli tehnyt ison kampanjan, mutta myös tosissaan töitä eduskunnassa.

Toukokuun lopulla, kun KU tapaa Lohikosken, mieliala on jo ihan toinen.

– Enää en jaksa surra. Olen eteenpäin katsova ihminen. En jaksa jäädä vellomaan.

Huhtikuussa hän ramppasi eduskunnassa luovuttamassa työvälineitä ja siirrättämässä tiedostoja eduskunnan tietokoneelta omaan talteen. Hän kävi lounaalla kollegojen kanssa ja jätti jäähyväisiä.

– Puhelin soi paljon. Minua ei tosiaankaan jätetty yksin, hän sanoo.

Aikaa kului myös sen varmistamiseen, että Lohikosken vastuulla olleille asioille löytyi uudet hoitajat.

– Lisäksi hoidan yhä joitakin kansanedustajuuden mukanaan tuomia luottamustehtäviä. Niihin tulee uudet hoitajat paljolti vasta syksyllä. Kokouksia riittää, koska nyt on yhdistysten kevätkokousten aika.

Lomaa Lohikoski ei muutenkaan ehtinyt paljon viettää. Lohikoski jatkaa kunta- ja aluepolitiikassa vanhaan malliin.

– Tuskin niihin tulee muutoksia. Panostan niihin entiseen tapaan. Olen yleensä tehnyt kaikki hommat hyvin.

– Moni on kysynyt, että onko minulla nyt enemmän vapaa-aikaa. Ei ole, koska kunta- ja aluepolitiikkaan liittyvät kokoukset ovat yhä iltaisin. Ainoa asia, joka on muuttunut, on se, missä vietän päiväni.

Yksi asia on kuitenkin helpottunut.

– Sähköpostia tulee vähemmän. Enää ei tarvitse käyttää tuntia aamulla ja tuntia illalla sen raivaamiseen.

Yksi unelmatyö

Kesken jääneissä asioissa on isoja ja pieniä, muun muassa asuntopolitiikan seuraaminen. Se oli Lohikosken vastuulla vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä.

– Se harmittaa, että asioita jäi kesken. Sekin harmittaa, että nyt, kun on oppinut, miten asiat toimivat eduskunnassa, en voi hyödyntää oppimaani.

Vasemmistoliiton tuoretta eduskuntaryhmää Lohikoski pitää osaavana ja pirteänä.

– On iso harmi että ryhmä pieneni. Voima on vähäisempi.

Kansanedustajan työ oli Lohikosken unelmatyö. Mutta ei ainoa.

– Voi olla, että löydän jonkin uuden unelmatyön, hän pohtii.

– Valtiotieteilijälle ja pitkän linjan järjestöammattilaiselle on muitakin paikkoja, joissa voi vaikuttaa ja edistää tasa-arvoa, vaikka eduskunta on ehdottomasti ykkösvaikuttamispaikka moniin asioihin.

Lohikoski ei tiedä, onko ehdokkaana neljän vuoden kuluttua eduskuntavaaleissa.

– Siihen on tosi pitkä aika. Riippuu siitä, mitä keksin sitä ennen, hän sanoo.

– Sen voin kuitenkin sanoa, että kahden vuoden kuluttua pidettävissä kuntavaaleissa olen todennäköisesti ehdolla.

Vaalikampanjointi on kallis harrastus.

– Toistuvasti säästöjen heittäminen kankkulan kaivoon ei ole kivaa itselle muttei myöskään perheelle.

Nyt Lohikoski valmistautuu henkisesti kokoomuksen johtaman hallituksen aikaan.

– 2015 alkaneella hallituskaudella järjestin aktiivisesti kaikenlaisia mielenosoituksia, kun Sipilän hallituksen leikkausohjelmat alkoivat tulla. Nyt jännitetään, mitä tänä vuonna joutuu järjestämään vai joutuuko, hän sanoo.

– Pitkä kansalaisaktiivitausta velvoittaa, joten tuskin koskaan jään pelkästään kotiin katsomaan telkkaria.