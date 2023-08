ILMOITUS ILMOITUS

Pinja Vuorinen Ikä: 26 Kotipaikka: Helsinki Koulutus: Master of Arts (Social Sciences) Ammatti: Vasemmistonuorten puheenjohtaja Luottamustoimia: Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen on ehdolla jatkamaan nuorisojärjestön johdossa myös seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Vuorinen valittiin vasemmistonuorten puheenjohtajaksi syksyllä 2021, ja hänen toimikautensa on päättymässä vuoden 2023 lopulla.

Vasemmistonuoret valitsee itselleen puheenjohtajan vuosille 2024-25 liittokokouksessa, joka järjestetään marraskuussa Porissa. Helsinkiläisen Pinja Vuorisen lisäksi ehdolle on asettunut kaksi haastajaa: Ira Vainikainen Jyväskylästä sekä Maiju Salminen Helsingistä.

– Jos on pitänyt linjasta, missä tehdään rohkeaa ja kunnianhimoista politiikkaa, jossa toimitaan kaduilla ja kabineteissa ja työskennellään aktiivisesti kaikilla tasoilla, kannattaa valita minut jatkoon, Pinja Vuorinen sanoo KU:lle.

Profiili nousussa

Istuva puheenjohtaja on tyytyväinen nuorisojärjestön työhön viimeisten puolentoista vuoden aikana.

”Uskon, että jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu”

– Näen, että olemme saaneet nostettua järjestön profiilia kuluvalla liittokokouskaudella. Kiitos ei kuulu yksin minulle, vaan kaikille, jotka ovat yhdessä tehneet töitä, Pinja Vuorinen kertoo.

– Järjestössä on ollut historiallista jäsenkasvua, mikä on todiste siitä, että kun oikeistopolitiikka vituttaa, on vasemmistonuorista saatu varteenotettava vastavoima oikeistolle, Vuorinen sanoo.

Pinja Vuorisen mielestä yksi vasemmistonuorten suurimmista vahvuuksista tiivistyy järjestön iskulauseeseen: kaduilla ja kabineteissa.

– On suuri vahvuus, että meillä on toimijoita, jotka ovat aktiivisia kansalaisyhteiskunnassa. Meillä on myös yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja verkostojen kanssa. Osallistumme aktiivisesti esimerkiksi mielenosoitusten ja muun toiminnan järjestämiseen, Vuorinen havainnollistaa.

Hän jatkaa kertomalla, että toisaalta vasemmistonuoret toimii vahvasti kabineteissa, mikä näkyy siinä, että järjestö on tiivistänyt yhteistyötään vasemmistoliiton suuntaan.

– Se näkyy siinä, että neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä vasemmistonuorten jäsenet päättivät, että vasemmistonuoret hakeutuu puolueen liittojäseneksi. Päätös vahvistetaan vielä liittokokouksessa.

Vasemmistonuoret on tällä hetkellä itsenäinen järjestö, joka ei ole osa vasemmistoliittoa. Vasemmistonuoret on kuitenkin tehnyt vasemmistoliiton nuorisotyötä jo vuosikymmeniä.

– Vasemmistonuoret on Suomen skarpein poliittinen järjestö, jonka tavoitteita voimme ajaa eri väylien kautta, Pinja Vuorinen kertoo.

– Vahvuutemme on se, että voimme tehdä rohkeasti poliittisia avauksia myös päivänpoliitiikan ulkopuolelta. Voimme tehdä omannäköistämme, vahvasti vasemmistolaista politiikkaa ja muokata poliittista keskustelua ja ilmapiiriä.

Koulutus, agitaatio ja järjestäytyminen

Pinja Vuorinen sanoo, että istuvana puheenjohtajana hän saanut jäsenistöltä luottamuksen ja mahdollisuuden viimeisten puolentoista vuoden aikana kehittää järjestöä toivomaansa suuntaan.

– Kun lähdin ehdolle vasemmistonuorten puheenjohtajaksi noin kaksi vuotta sitten, teemani tiivistyi englanninkieliseen sloganiin Educate, agitate, organize.

Siis koulutus, agitointi ja järjestäytyminen.

Näiden kiinnekohtien pohjalta Vuorinen sanoo haluavansa jatkaa järjestön toiminnan kehittämistä. Vielä lisää koulutusta, lisää agitaatiota ja lisää järjestäytymistä siis.

– Vasemmistonuoret on tärkeä järjestö sekä toimia että ymmärtää ympäröivää maailmaa. Siihen haluaisin panostaa enemmän erityisesti poliittisen koulutustoiminnan muodossa. Toisaalta tavoitteena on oltava myös jäsenten sitouttaminen toimintaan ja sellaisen toimintakentän luominen, joka mahdollistaa oikeistovallan haastamisen, Vuorinen sanoo.

Hän kertoo, että vasemmistonuoret on onnistunut herättämään politiikassa keskustelua viimeisten vuosien aikana.

– Se johtuu siitä, että olemme tehneet rohkeita poliittisia avauksia. Kun poliittinen kenttä siirtyy entistä enemmän oikealle, on meidän oltava entistä rohkeammin vasemmistolaisia ja otettava kantaa, vaikka siitä joku saattaa joskus pahastua. Uskon, että jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu, Vuorinen sanoo.

Viimeisimpänä hän korostaa järjestäytymistä.

– Etenkin nykyisessä poliittisessa tilanteessa oikeistolainen ihmisvihamielinen politiikka nostaa päätään. Sillä paitsi tuhotaan tulevaisuus, myös mahdollistetaan myös ihmisvihamielinen toiminta esimerkiksi köyhiä, maahanmuuttajia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan, Vuorinen sanoo.

Hän sanoo, että vasemmistonuorten pitää tehdä kaikkensa sen eteen, että hallituksen politiikan toteuttaminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi.

– Nykyisen hallituksen politiikka tulee olemaan vahingollista käytännössä kaikille niille, jotka eivät kuulu kaikkien etuoikeutetuimpiin ihmisiin, eli valkoihoisiin hyvätuloisiin suomalaisiin.