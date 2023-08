Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson ihmettelee ihmettelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikomusta puolittaa toimeentulotuen saajien määrä juuri nyt.

– Tiesitkö sinä, että toimeentulotuen saajia oli viime vuonna vähiten koko sinä aikana, kun Kela on vastannut perusosan myöntämisestä? Andersson kysyi sosiaalisessa mediassa maanantaina.

– Tähän päästiin työllisyyden historiallisen kovalla tasolla, ja siihen päästiin ilman massiivisia leikkauksia sosiaaliturvaan. Tästä huolimatta Orpon hallitus linjannut tavoittelevansa toimeentulotuen saajien määrän puolittamista.

”Ymmärtämättömyyttä”

Andersson arvioi, että asiaa koskevat hallitusohjelman linjaukset osoittavat hallituksen totaalisen ymmärtämättömyyden suomalaisen sosiaaliturvan ongelmista.

– Hallitus aikoo isosti leikata niin asumistukea kuin työttömyysturvaa. Nämä leikkaukset tulevat lisäämään toimeentulotuen tarvetta, hän huomauttaa.

– Perusturvan riittämättömyys on yksi keskeinen syy toimeentulotuen tarpeelle, toinen on työttömyysturvan monimutkaisuus ja sanktiot, jotka työntävät monet toimeentulotuen varaan. Näitä tekijöitä hallitus on omilla päätöksillään pahentamassa.

Andersson pitää kuitenkin tavoitetta palveluiden lisäämisestä sinänsä oikeansuuntaisena.

– Mutta kun hallitus samaan aikaan suunnittelee leikkaavansa isosti niin sosiaali- ja terveydenhuollosta kuin julkisesta hallinnosta, on mahdotonta nähdä, mistä nämä palvelut yhtäkkiä ilmestyisivät, hän totesi.

”Kertoo kylmästä arvomaailmasta”



Pahimpana Andersson pitää linjausta selvittää, voiko toimeentulotuen evätä kokonaan. Hän kuvaa sitä sanoilla epäinhimillisin, oudoin ja kylmin.

Hän kysyykin sosiaaliturvaministeri Sanni Gran-Laasoselta (kok.), mitä hallitus on ajatellut että ihmisille tapahtuu, jos tämä tuki evätään kokonaan.

– Kodittomuuden kasvu, leipäjonojen räjähtäminen yhä pidemmiksi? Jos ihminen ei saa tuloja mistään, kuka kantaa hänestä vastuuta? Andersson pohtii.

– Minäkään en usko, että tuen epääminen kokonaan voi mennä perustuslain näkökulmasta läpi mutta se, että tällaista edes harkitaan, kertoo hallituksen kylmästä arvomaailmasta kaiken.

Leikkaukset lisäävät tarvetta

Samalla linjalla ollaan Ylen jutussa, jossa on haastateltu tutkijoita. Heidän mukaansa toimeentulotuen tarve voi kasvaa, jos hallitus leikkaa asumistukea ja työttömyysturvaa.

– Se yleensä tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Eli hallituksen tavoite on vähän ristiriitainen, Kelan tutkija Tuija Korpela sanoo.