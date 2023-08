Klassikko jo syntyessään, totesin Joona Keskitalon Tottelemattomat-trilogiasta, kun siitä oli valmiina vasta kaksi kolmasosaa. Ei tarvitse vetää yhtään takaisin nyt, kun päätösosa Rottien kuninkaat on ilmestynyt. Keskitalon taidolla rakentaman ainutlaatuisen rikosromaanin ote pitää loppuun asti.

Vielä riittää pökerryttäviä juonenkäänteitä, mojovia harhautuksia ja luontevaa svengaavaa dialogia ennen kuin entiset ystävät Pete, Max ja Jonas kohtaavat viimeisen kerran. Näyttämö on Suomen Lapissa ja asetelma muistuttaa sitä, kun Sergio Leonen elokuvien rähjäiset sankarit ovat ottamassa mittaa toisistaan. Paitsi että tässä arvaamattomassa tarinassa ei voi yhtään tietää, kuka jää viimeisenä pystyyn, kuka on rottien kuningas.

Venäjältä salakuljetetun tupakan myymisellä se alkoi Tottelemattomien alussa. Sitä seurasivat huumekauppa, bitcoin-huijaukset, rahanpesu ja rikollisille myydyt tietoturvatut puhelimet. Rahaa tuli ja kolmikko koki rikollisen elämän huiput ja laskut. Veijarihenkisenä alkanut tarina muuttui tiukaksi ahneuden analyysiksi.

ILMOITUS ILMOITUS

Romaanisarjan väliosissa Pete Vaarno on kertonut tarinaansa Helsingin Sanomien toimittajalle. Rottien kuninkaiden alussa hänet pidätetään kesken haastattelun. Rikostutkinnan ohjat ottaa tiukkailmeinen ja -asenteinen rikosylikonstaapeli Sofia Tanner. Rikollisella bisneksellä vaurastunut Jonas Storman ei mahda ahneudelleen mitään, kun hänelle tarjoutuu mahdollisuus lisätä varallisuuttaan internetissä pelatuilla meemiosakkeilla. Aina jaloilleen putoava Max Moser värvätään toimitusjohtajaksi kuumaan yhtiöön, koska hänellä on hyvä tarina, mutta ei lainkaan osaamista.

Kolmiosaisen jatkuvajuonisen rikossarjan viimeisessä osassa on aika selvittää välit ja kostaa vääryydet. Päävastavoimat ovat Jonaksen loputon ahneus ja Peten häntä kohtaan tuntema viha sekä rakkaus tyttäreensä Leonaan, jonka Pete menetti sarjan edellisessä osassa Kunniattomat.

Rottien kuninkaiden kerronta on yhtä vimmaista ja vetävää kuin kahden edeltäjänsä. Niiden tunteminen on myös välttämätöntä, sillä oikeastaan kyseessä on yksi rikosromaani, joka vain ilmestyi kolmessa osassa. Päätösosassa ei voi kuin ihailla Keskitalon taitoa rakentaa juonikuvio huippuunsa viritetystä vedätyksestä – tai vedätyksistä, sillä niitä mahtuu tähänkin kirjaan vielä monta.

Sarjan ensimmäinen osa Tottelemattomat ilmestyi suomidekkarin ihmevuonna 2021. Kaikki silloin debytoineet rikoskirjailijat eivät ole pystyneet tekemään esikoistensa kaltaista vaikutusta toisissa ja kolmansissa kirjoissaan, mutta Joona Keskitalo pystyy. Hänen ensi vuonna alkavaa uutta rikossarjaansa jää odottamaan ahneesti kuin kissa varomatonta hiirtä.

Joona Keskitalo: Rottien kuninkaat. 320 sivua, Bazar.