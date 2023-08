Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps) sanoi tällä viikolla IS:lle, ettei ole huolissaan turkistarhoilla leviävästä lintuinfluenssasta. Ministeri Juuson mukaan turkistarhausta ei tule lintuinfluenssan varjolla ajaa alas.

Kansanedustaja ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on päinvastaista mieltä.

– Olen huolissani lintuinfluenssan leviämisestä, ja minun mielestäni hallituksenkin pitäisi olla huolissaan siitä, Andersson kertoo KU:lle.

Li Anderssonin mielestä hallituksen pitäisi ensinnäkin olla tekemässä toimia lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi ja toiseksikin tiedottaa tehdyistä toimista kaikille.

– Tilanteessa, jossa jopa Ruokaviraston edustaja on todennut, että turkistarhoilla ei ole tehty riittävästi toimenpiteitä elintarviketurvallisuuden turvaamiseksi, on mielestäni itsestään selvää, että hallituksen pitäisi olla tekemässä jotain.

Vasemmistoliitto kannattaa turkistarhauksen hallittua alasajoa. Li Andersson arvioi, että nyt olisi aika tehdä se ratkaisu. Hänen mukaansa on olemassa riski, että turkisala Suomessa ajautuu hallitsemattomaan kaaokseen.

– On myös tarhaajien kannalta parempi, että on olemassa hallittu prosessi, jolla tarhaajia tuetaan irtautumaan elinkeinostaan. Toinen vaihtoehtoehto on, että se tapahtuu hallitsemattomasti niin, etteivät pankit esimerkiksi enää rahoita turkistarhoja tai että markkinat tyrehtyvät kokonaan kasaan epidemian seurauksena, Andersson sanoo.

– Vertaukset turvealaan ovat tässä aivan paikkansapitäviä. Ei se ole yrittäjienkään etu, että mitään ei tehdä, Andersson summaa.