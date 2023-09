Turkistarhauksen kieltoa vaativa kansalaisaloite keräsi sen aloituspäivänä eduskuntakäsittelyyn vaaditut 50 000 nimeä. Näin ollen kansalaisaloite etenee eduskuntaan.

Turkistarhat ovat olleet keskiössä, kun lintuinfluenssa on levinnyt Suomessa. Suurimpana pelkona on ollut, että turkistarhojen kautta voisi käynnistyä uusi pandemia.

Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus on torjunut ajatuksen kaikkien tarhaeläinten lopettamisesta. Todennäköistä on, että myöskään kansalaisaloite ei saa hallitus muuttamaan kantaansa.

”Monia nuoria tarhaajia on kusetettu”

– Tämän hallituksen kanssa on epätodennäköistä, että sieltä tulee lainsäädännöllistä kieltoa. Tosin kansalaisaloitteen käsittelee eduskunta, joten tarvittaisiin vain enemmistö yli hallitus- ja oppositiorajan. Ihan selkeätä on, että aika on mennyt turkistarhauksen ohitse. On noloa, että se on Suomessa vielä sallittua.

– Suomessa ei käsitetä, kuinka moni Euroopassa pitää tilannetta todella ristiriitaisena. Miten voi olla, että Suomen kaltaisessa maassa on sallittu turkistarhaus, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä KU:lle.

KU haastatteli Kivelää turkistarhauksesta kesällä ennen kansalaisaloitteen julkaisua.

– Turkistarhaus pitäisi kieltää, mutta vääjäämätön loppu tulee joka tapauksessa, jos siinä ei onnistuta.

Monelle enää sivutoimi

Turkistarhojen määrä on laskenut viime vuosina, kun kysyntä on laskenut voimakkaasti. Suomen markkinoiden sijaan Suomesta on viety turkiksia esimerkiksi Kiinaan.

– Suututtavaa on, että monia nuoria tarhaajia on kusetettu. Jos on 30-vuotias turkistarhaaja, ymmärrän, ettei sitä haluaisi lopettaa – kyse on omasta elinkeinosta. Mutta törkeintä on se, että heille on valehdeltu, että tämä jatkuu ja tulee uusi renessanssi, Kivelä painottaa.

Koronakriisin aikana Tanskassa lopetettiin kaikkien turkistarhojen minkit, kun koronan pelättiin leviävän niiden kautta. Suomessa turkistarhojen minkkejä rokotettiin.

– Jotkut puolueet ovat sanoneet, että kun Tanskassa lopetettiin kaikki minkit, täällä mahdollisuudet vain kasvavat. Se on järkyttävää.

Kivelän mukaan turkistarhauksen kohtelu on esimerkki käänteisestä reilusta siirtymästä. Selvää on, että ala tulee katoamaan kokonaan. Hän huomauttaa, että useimmat tarhaajat tekevät sitä sivutoimisesti.

– Reilun siirtymän ensimmäinen lähtökohta on, että pitää olla rehellinen. Ei voi sanoa, ettei minkään tarvitse muuttua. Se on ihmisille valehtelua.

– Se on ihmisten halveksuntaa. Turvealaa käytetään usein esimerkkinä huonosta reilusta siirtymästä, mutta mielestäni turkisala on myös selkeä esimerkki sellaisesta.

Samat häkit

Turkistarhaajien liitto viestii usein, että jos turkistarhat kielletään Suomessa, siirtyy tuotanto Kiinaan huonompiin oloihin.

– Haluaisin kuulla, mikä kiinalaisessa tuotannossa on barbaarisempaa. Eivät ne häkit voi olla pienempiä, kaasukammiot eivät voi olla inhimillisempiä. Tuotanto on samanlaista Kiinassa.

– Olen puhunut turkistuotantoa vastustavien kiinalaisten kanssa, ja heidän viestinsä on se, että paras tapa vaikuttaa Kiinan asenteisiin on kieltää tarhaus Euroopassa, Kivelä päättää.