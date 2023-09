Vasemmistoliiton uusin puolueosasto Helsinki Left kertoo auttavansa ihmisiä ymmärtämään Suomen politiikkaa ja ylittämään kielimuurin. Osasto toimii ensisijaisesti englanninkielisenä ja kutsuu jäsenikseen kaikenkielisiä ihmisiä. Se myös julkaisee useilla kielillä hyödyllistä tietoa esimerkiksi työntekijöiden oikeuksista, ay-liikkeestä, äänestysoikeuksista, maahanmuuttajien oikeuksista ja syrjinnästä.

”Hallitusohjelma sisältää ankaria hyökkäyksiä työntekijöitä, ay-liikettä, sosiaaliturvaa ja maahanmuuttajia kohtaan.”

Vastaveto oikeistohallitukselle

Päätöksen uuden puolueosaston perustamisesta tekivät yhdistyksen perustajajäsenet Nick Walters, Melissa Plath ja Ditmar Hasenaj vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkimainingeissa. Osasto perustettiin auttamaan maahanmuuttajia, jotka ovat innokkaita tulemaan mukaan vasemmistoliiton toimintaan. Yhdistys rekisteröitiin 3. heinäkuuta, kaksi viikkoa Petteri Orpon oikeistohallituksen ohjelman julkistamisen jälkeen.

ILMOITUS ILMOITUS

– Hallitusohjelma sisältää ankaria hyökkäyksiä työntekijöitä, ay-liikettä, sosiaaliturvaa ja maahanmuuttajia kohtaan, Helsinki Leftistä sanotaan.

Helsinki Leftin mukaan Suomi, kuten suuri osa maailmasta, kärsii muukalaisvihasta. Poliittisesti syrjään jääneet ryhmät etsivät yksinkertaisia selityksiä sille, miksi talous ei onnistu palvelemaan heitä.

– Äärioikeistolaisen hallituskoalition valinta on suora uhka kaikille työläisille, mutta erityisesti vähemmistöryhmille. Maahanmuuttajat ovat yhä suurempi osa yhteiskuntaa, mutta ovat haavoittuvaisempia hyökkäyksille työläisten oikeuksia ja sosiaaliturvaa vastaan. Monet eivät pääse osallistumaan politiikkaan eivätkä tiedä oikeuksiaan. Helsinki Left pyrkii puuttumaan tähän, osaston tiedotteessa sanotaan.

Puolueosastona Helsinki Leftin edustajat voivat nostaa maahanmuuttajia koskevien asiakysymysten profiilia sekä vasemmistoliitossa että yhteiskunnassa. Asettamalla ehdokkaita vaaleissa Helsinki Left pyrkii vähemmistöryhmien kattavampaan edustajuuteen politiikassa.

Osasto aikoo myös järjestää tapahtumia, jotka tuovat yhteen suomalaisia ja maahanmuuttajia. Näillä pyritään edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja ymmärrystä sekä parantamaan jakolinjoja.

Aktiivista toimintaa

Helsinki Left on hyvin aktiivinen yhdistys, ja se on jo järjestänyt kansalaistapaamisen hallitusohjelman vaikutuksista maahanmuuttajiin. Se on järjestänyt myös mielenosoituksen maahanmuuttopolitiikan muutoksia vastaan sekä keskustelutilaisuuden thaimaalaisten kausityöntekijöiden oikeuksista.

Helsinki Leftin perustamisjuhla pidetään 13. lokakuuta Helsingissä Maria 01:ssä kello 18. Juhlassa puhuvat vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, Helsingin vasemmiston puheenjohtaja Katri Kangas sekä vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen Paco Diop.

Helsinki Left hyväksyy jäsenikseen 15 vuotta täyttäneitä Suomessa asuvia ihmisiä tai Suomen kansalaisia, jotka kannattavat osaston ja vasemmistoliiton sääntöjä, tarkoitusta ja puolueohjelmaa.