Vasemmistoliitosta on tullut kannustusta ja tukea opiskelijoiden yliopistovaltauksille. Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson on vieraillut sekä Helsingin yliopiston, Turun yliopiston että Åbo Akademin valtauksella.

– Suuri suuri kiitos kaikille teille, jotka olette mukana toimimassa! Juuri nyt pitää luoda painetta hallituksen suuntaan perääntyä pienituloisiin rajusti osuvista sosiaaliturvaleikkauksista, Andersson kirjoitti tiistaina sosiaalisessa mediassa.

– Paine kasvaa koko ajan ja uusi oppilaitoksia vallataan lähes joka päivä!

”Henkisen tuen lisäksi tuin jaksamista myös tarjoamalla kahvia ja pullaa.”

Opiskelijat ovat vallanneet useita yliopistoja ympäri maan ja joitakin lukioita viime viikosta lähtien.

”Onkohan Orpolla kanttia?”

Andersson sanoo surkeinta olevan hallituspuolueiden suorien vaalilupausten pettäminen opiskelijoille.

– Jälleen kerran. Sellainen nakertaa ihmisten usko demokratiaan todella vaarallisella tavalla, Andersson arvioi.

– Hallituspuolueiden suunnalta luvattiin, että koulutus on erityissuojeluksessa.

Hän toteaa, että sen lisäksi, että sekä vapaan sivistystyön että korkeakoulujen perusrahoitusta leikataan, opintotuen indeksi aiotaan jäädyttää koko hallituskaudeksi, vaikka toisin luvattiin. Myös asumistukeen aiotaan tehdä jättileikkauksia.

– Pienituloisilta opiskelijoilta lähtee leikkausten seurauksena vuodessa yhtä paljon kuin mitä Purra ja Orpo itse tulevat saamaan lisää verokevennysten ansiota, Andersson laskee viitaten valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.) ja pääministeri Petteri Orpoon (kok.).

– Opiskelijat ovat jo valmiiksi ahtaalla elinkustannusten nousun seurauksena, opintolainakanta on suurempi kuin koskaan ja monet kamppailevat mielenterveysongelmien kanssa. Rajut heikennykset opiskelijoiden toimeentuloon on täysin ristiriidassa sen osaamisen perustuvan kasvuajattelun kanssa, mitä Orpo sanoo edustavansa.

– Onkohan pääministeri Orpolla aikaa ja kanttia kohdata kotikaupunkinsa opiskelijoita suoraan, ja kuulla miten hänen ajamansa leikkaukset tulevat opiskelijoihin vaikuttamaan?, Andersson kysyy.

”Kun minä olin nuori…”

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo ihmettelee opiskelijoiden toimintaan kohdistunutta arvostelua, jossa vanhemmat ihmiset vertaavat nykyopiskelijoiden tukia oman opiskeluaikansa oloihin.

– Näin nuorisotutkijana voin todeta, että tapa ymmärtää nuorten elämän lähtökohtia ei ole hedelmällistä tulokulmalla: ”Kun minä olin nuori niin, …” Se ei ole nuorten ymmärtämistä, vaan itsestä puhumista, Honkasalo toteaa viestipalvelu X:ssä.

– Pätee muun muassa keskusteluun opiskelijoiden velkaantumisesta ja toimeentulosta.

– Talouskuria kannattavat rakastavat legitimoida pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia tulevaisuuden lapsilla. Se on aina yhtä epäaitoa. Opintotuen indeksijäädytys ja asumistukileikkaus kasvattavat nuorten velkaantumista, jolla on vaikutusta aidosti niihin tulevaisuuden lapsiin.

Honkasalo muistuttaa facebookissa siitä, että kokoomus petti koulutuslupauksensa jo toistamiseen.

– On ihan turha esittää olevansa huolissaan nuorten mielenterveysongelmista, jos samaan aikaan tehdään politiikkaa, joka aiheuttaa mielenterveysongelmia, hän toteaa.

Koulutus käytännössä maksullista

Honkasalo muistuttaa myös siitä, että opintolainakanta on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa.

– Kelan tilastot ovat aivan järkyttävää katsottavaa. Samaan aikaan opintotuen reaalinen ostovoima on heikentynyt huomattavasti. Ja tähän päälle sitten vielä asumistukileikkaukset, hän luettelee.

– Me ylpeilemme Suomessa sillä, että koulutus on maksutonta, mutta nämä toimet tekevät koulutuksesta käytännössä maksullista, kun tuhannet opiskelijat valmistuvat vahvasti velkaantuneina. Kenen etu tämä on? Ei kenenkään. En ymmärrä, miksi hallituspuolueiden edustajat eivät suhtaudu yhtä vakavasti yksilöiden velkataakkaan, joka kasvaa talouskuripolitiikan myötä.

”Arvostan”

Myös toinen vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja, Minja Koskela, otti kantaa valtauksiin facebookissa. Hän vieraili viime perjantaina olin Taideyliopistolla puhumassa paneelissa.

– Samaan aikaan Taideyliopisto oli vallattu protestina hallituksen leikkauksille ja opiskelijoiden kurittamiselle. Ihailen ja arvostan todella suuresti opiskelijoiden toimia, hän kertoo.

– Joukkoon liittyy koko ajan uusia opinahjoja, mikä on oikein ja kohtuullista. Hallituksen toimet ovat kohtuuttomia ja tällaisella liikehdinnällä on oikeasti väliä. Full support opiskelijoille! Olette rautaa!

”Vastarinta on luvallista”



Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäkikin on vieraillut tukemassa Helsingin yliopiston valtaajia.

– Henkisen tuen lisäksi tuin jaksamista myös tarjoamalla kahvia ja pullaa, Arhinmäki kertoo facebookissa.

Hän kertoo myös tehneensä oman mielenosoituskyltin.

ILMOITUS ILMOITUS

– Vaikka porvari nukkuu huonosti ja perussuomalaisuuden ytimessä on mielensäpahoittaminen, ajattelin edelleen kannusta ihmisiä kamppailuun paremman yhteiskunnan puolesta, hän kirjoittaa.

Hän muistuttaa myös Vasemmistonuorten vanhan iskulauseen sanoin, että vastarinta on luvallista, jopa suotavaa.