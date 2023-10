Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on laskenut syyskuun Kansalaispulssi-kyselyssä selvästi alimmilleen sitten kevään 2020. Ainakin melko oikeudenmukaisena yhteiskuntaa pitää nyt 64 prosenttia vastaajista. Kesäkuussa vastaava osuus oli 75 prosenttia.

Luottamus useisiin yhteiskunnan instituutioihin on laskenut viime kierrosten aikana ja on nyt sekin alimmillaan keväästä 2020 tehtyjen Kansalaispulssi-kyselyiden aikana. Selvimmin alkusyksyn aikana on laskenut luottamus valtionhallintoon ja koulutusjärjestelmään. Myös luottamus Suomen hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin on pysynyt laskussa, kun taas luottamus tiedotusvälineisiin, poliisiin ja puolustusvoimiin on hieman noussut verrattuna elokuuhun.

Ero pieni- ja hyvätuloisten välillä on hyvin selvä esimerkiksi luottamuksessa terveydenhuoltoon, koulutusjärjestelmään, hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin.

Myös luottamus tulevaisuuteen on hieman alemmalla tasolla kuin alkuvuonna. Stressi ja huoli taloudellisesta pärjäämisestä on kasvanut. Etenkin nuorten kokema stressi on kasvanut selvästi verrattuna kevään ja kesän tilanteeseen, mutta nousua on myös keski-ikäisillä ja yli 60-vuotiailla.

