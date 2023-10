Ay-liikkeen poliittiset työtaistelutoimet ovat jatkuneet useamman viikon. Useampi keskusjärjestö SAK:n jäsenliitto on järjestänyt korkeintaan tunnin mittaisia työnseisauksia ja ulosmarsseja. Niiden lisäksi viikonloppuisin on järjestetty isompia tapahtumia, joissa ihmisille on teroitettu pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen esitysten merkitystä.

– Ensimmäisen aallon viimeiset toimet ovat käynnissä. Tällä hetkellä näyttää, että näillä toimilla ei ole ollut sitä toivottua tulosta, jota olemme hakeneet. Olemme hakeneet erityisesti sitä, että päästäisiin neuvottelupöytään, sanoo Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

– Tulkintani tästä kaikesta on se, että painetta tarvitaan lisää. Mitä se sitten on, se on myöhempien aikojen juttu. Selvää on, että tätä ei voi jättää tähän, Lehtonen jatkaa KU:lle.

Lehtonen toistaa monta kertaa kerrotun viestin, että Orpon hallitus on yksipuolisesti viemässä läpi isoja työelämään liittyviä kysymyksiä. Ay-liike on valmis neuvottelemaan palkansaajia ja työelämää koskevista kysymyksistä, mutta kyse pitää olla aidosta neuvottelusta.

– Hallitus hokee kolmikantaisista työryhmistä, jotka tosiasiassa eivät mitään kolmikantaisia työryhmiä ole olleet. Mitään todellisia prosesseja ei ole käynnistynyt. Pidän niitä vitsinä!, Lehtonen pamauttaa.

Jos hallitus haluaa näyttää käyvänsä aitoa keskustelua eri osapuolten kanssa, sen tulee Lehtosen mukaan keskeyttää vähäksi aikaa oma valmistelunsa. Lehtonen esittää esimerkiksi kolmen kuukauden määräajan antamista työmarkkinajärjestöille, minkä aikana tulisi löytää yhteinen ratkaisu työtaistelulainsäädännön sisällöstä.

– Se olisi yksi ensimmäisistä askelista siihen suuntaan, että voisimme nähdä hallituksen aidosti haluavan tekevän näitä uudistuksia aidossa kolmikannassa.

Yhtenäinen kenttä valmiina

Turja Lehtonen on monessa työtaistelussa mukana ollut ammattiyhdistystoimija. Ensimmäisen kerran hän oli mukana jo 1990-luvun alkuaikoina, kun ay-liike kävi Esko Ahon porvarihallitusta vastaan.

– Viime viikon perjantaina oli SAK:n luottamushenkilöiden tilaisuus, jossa edustettuna oli kaikkiaan yli 300 000 palkansaajaa. Niin hurmoksellisessa tilaisuudessa en elämäni aikana ole ollut.

– Porukka oli niin yhtenäinen ja valmis taistelemaan ja katsomaan kortit loppuun saakka. Näin yhtenäisenä en SAK:laista palkansaajaliikettä ole nähnyt.

Lehtonen sanoo olevansa äärettömän ylpeä kentän näkemyksistä. Se antaa SAK:lle vahvan selkänojan, kun he miettivät mahdollisia jatkotoimia. Siihen Lehtonen viittasi alussa sanomalla, että painetta tarvitaan lisää.

– Paine tarkoittaa sitä, että tunnin seisaukset eivät riittäneet. Tarvitaan järeämpiä toimia.

Kiitos Häkämiehelle

Hallituksen suunnalta ei Lehtosen mukaan ole löytynyt halua neuvotella. Työministeri Arto Satonen (kok.) on vieraillut ay-liikkeen tilaisuuksissa ja pitänyt yhteyttä ay-liikkeeseen.

– Tässä vaiheessa sanon kiitoksen Satoselle. Hän on tullut paikalle ja ottanut vastaan iskut. Hän on halunnut neuvotella ja kuunnella ammattiyhdistysliikettä. En sano, että ne ovat vaikuttaneet hänen näkökulmiinsa.

– Mutta sen sijaan hallituksen pääpukarit, pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), näyttävät siltä, että istuvat mieluummin Audin takapenkillä kuin keskustelisivat siitä, mitä ovat kansalle luvanneet ja kansan pettäneet.

”Eikö teitä ministeri Purra hävetä?”

Sen sijaan Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämiestä Lehtonen kiittelee.

– Televisiossa Häkämies totesi, että käynnissä ei ole kolmikantaiset neuvottelut vaan hallitusohjelman toteuttaminen. Siitä iso plussa. Aina pitää antaa kiitosta, kun joku puhuu totta.

Heti perään Lehtonen sanoo, että vaikka EK:n kanssa neuvotteluyhteyttä ei ole, yksittäisen yritysten näkökulmia ay-liikkeellä on.

– Ne ovat ihan eri suuntaisia kuin EK:n. Meillä on lukuisa joukko yrityksiä, joita tapaamme koko ajan. He viestittävät meille, että työrauha olisi paljon tärkeämpi kuin hallituksen ideologisista syistä ajamat muutokset.

– Yritykset eivät näitä uudistuksia tarvitse. Yrityksissä sovitaan paikallisesti, niissä on pystytty hoitamaan asioita yhteistoiminnassa, niissä ollaan hyvin tyytyväisiä lomautusjärjestelmään. Siellä ollaan tyytyväisiä luottamusmiesjärjestelmään.

Eikö ministeriä hävetä

Ammattiyhdistysihmisten joukossa on paljon perussuomalaisia eduskuntavaaleissa äänestäneitä. Vaalien jälkeen julkisuudessakin on ollut useita puheenvuoroja, kuinka ihmiset ovat kokeneet tulleensa petetyiksi.

Lehtosen mukaan viesti on hänelle hyvin tuttu ja tulee vastaan lähes joka päivä.

– Minusta tähän käy tasavallan presidentin käyttämä ilmaisu: naamiot on nyt riisuttu. Purra on riisunut perussuomalaisten naamion ja paljastanut sen takaa äärioikeistolaisen, palkansaajaa vihaavan puolueen.

– Haluan uskoa, että perussuomalaisille äänensä antaneet suomalaiset palkansaajat eivät antaneet ääntä tälle porukalle, josta nyt on kuoriutunut palkansaajan suurin vihollinen.

Lehtonen huomauttaa, että perussuomalaisten puheet ennen vaaleja eivät kohtaa vaalien jälkeisiä tekoja.

– Polttoaineen hinnalle ei tule tapahtumaan yhtään mitään, ministereiden avustajia on saman verran kuin viime hallituksessa ja heidän palkkaansa nostetaan, hallitusneuvottelut olivat kalliimmat kuin koskaan aiemmin.

– Kaikki asiat, joita Purra kritisoi eduskunnan pöntössä, hän on itse nyt tehnyt. Minun kysymykseni on se, eikö teitä ministeri Purra hävetä?

Puolentoista miljoonan ohjelma

Haastattelun lopuksi Lehtonen nostaa vielä esiin, kenen kynästä hallitusohjelman kirjaukset oikein ovat. Yksikään ei ole peräisin palkansaajapuolelta.

– Kauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on ilmoittanut kaikkien heidän työelämään liittyvien esitysten menneen läpi. Suomen Yrittäjät toteaa, että kaikki on mennyt läpi, mutta eläkejuttuun ovat vähän pettyneitä. Elinkeinoelämä on todennut saaneensa kaiken läpi.

– On todettava, että 1,5 miljoonalla eurolla saa itselleen hallitusohjelman. Sen verran EK siitä maksoi.