Israelin joukkojen pommitukset Gazan alueella ovat kiihtyneet ennennäkemättömällä tavalla perjantaista 27. lokakuuta lähtien. Gazan pohjoisosaa tuhotaan maan tasalle, ja koko Gazan kaista on joutunut iskujen kohteeksi. Siviileillä ei ole suojaa, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen osasto tänään julkaistussa tiedotteessa.

Siviileillä ei ole suojaa.

– Maailman johtajien toimet ovat liian heikkoja ja liian hitaita, sanoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen osaston toiminnanjohtaja.

YK:n päätöslauselma humanitaarisesta aselevosta ei ole hillinnyt ihmisiin kohdistuvaa summittaista väkivaltaa. Päätöslauselma ei ole valtioita sitova.

– Kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä voimakkaampiin toimiin ja vaadittava Israelia lopettamaan verenvuodatus. Ihmisiä tapetaan ja heidät ajetaan kodeistaan, ja vesi ja polttoaine ovat vähissä. Tämän mittakaavan julmuutta ei Gazassa ole ennen nähty, Konate jatkaa.

Lääkintätarvikkeet loppumassa sairaaloista

– Sairaalat ovat tulvillaan potilaita, amputointeja ja leikkauksia tehdään ilman kunnollista anestesiaa ja ruumishuoneet ovat täynnä, kertoi Mohammed Obeid, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kirurgi Gazasta viime viikolla.

Tietoliikenneverkkojen katkeaminen rajoittaa entisestään humanitaarisen avun ja sairaanhoidon koordinointia ja toimittamista. Raunioiden alla olevat ihmiset, raskaana olevat ja ikääntyneet eivät pysty hakemaan apua silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat. Sähkökatkon vuoksi Lääkärit Ilman Rajoja on menettänyt yhteyden suurimpaan osaan gazalaisista työntekijöistään.

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevien loukkaantuneiden määrä ylittää kaikkialla Gazassa terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetin, joka on tällä hetkellä noin 3 500 vuodepaikkaa.

Esimerkiksi Al Shifan sairaala, jossa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijät jatkavat työtään, on täynnä potilaita. Israelin armeijan määräykset evakuoida sairaala ovat mahdottomia ja vaarallisia toteuttaa. Sairaala on tällä hetkellä täynnä potilaita, jotka hakevat hoitoa, ja kymmeniä tuhansia muita, jotka etsivät sairaalasta suojaa. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan potilaita, terveydenhuollon henkilöstöä ja tiloja on aina suojeltava.

– Ihmiset joutuvat hirvittävien pommitusten kohteeksi. Perheillä ei ole paikkaa, jonne paeta tai piiloutua näissä suorastaan helvetillisissä olosuhteissa. Tulitauko tarvitaan välittömästi, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kansainvälinen puheenjohtaja Christos Christou.

Avustuskuljetukset sallittava heti

Israelin viranomaiset estävät edelleen polttoaineen kuljettamisen Gazaan. Polttoainetta tarvitaan tuottamaan sairaaloihin sähköä sekä suolanpoistolaitoksiin, joissa tuotetaan puhdasta juomavettä. Lääkärit Ilman Rajoja vaatii, että Gazaan on sallittava kiireellisesti veden, ruoan, polttoaineen, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun toimittaminen.

– Yli kaksi miljoonaa ihmistä elää epäinhimillisen saarron keskellä. Tämä on kollektiivinen rangaistus, jonka käyttö on kiellettyä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan, Linda Konate painottaa.

Ennen lokakuun seitsemättä Gazaan saapui päivittäin 300–500 ruokaa ja avustustarvikkeita kuljettavaa rekkaa, sillä suurin osa väestöstä tarvitsi humanitaarista apua. Siitä huolimatta, että Rafahin rajanylityspaikka on auki, vain 84 avustusajoneuvoa on päässyt Gazaan 20.10. jälkeen. Määrä on täysin riittämätön vastaamaan jatkuvaan ja yhä kasvavaan tarpeeseen.

– Olemme valmiina lisäämään avustustyötämme Gazassa. Meillä on henkilökuntaa ja lääkinnällisiä tarvikkeita valmiina lähtemään Gazaan tukemaan sairaanhoitoa heti kun se on mahdollista, sanoo Christos Christou.

– Mutta niin kauan kuin pommitukset jatkuvat nykyisellä voimakkuudella, ponnistukset sairaanhoidon ja humanitaarisen avun lisäämiseksi jäävät vajaiksi.