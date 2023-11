Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) kertoo olevansa erittäin tyytyväinen, että viimeisen viikon aikana käydyissä budjettineuvotteluissa löytyi sopu kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Hekan ja asumisoikeusasuntoyhtiö Hason pääomituksesta. Kaupunki pääomittaa Hekaa ja Hasoa 20 miljoonalla eurolla ensi vuonna.

”Nämä kaupungin omat kohtuuhintaisen asumisen yhtiöt ovat nopean korko- ja kustannustason nousun myötä erittäin vaikeassa tilanteessa”, Arhinmäki kirjoittaa Facebookissa.

”Pääomittaminen ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se on kaupungilta tärkeä kädenojennus ihmisille, joiden asumiskustannukset ovat nousemassa erittäin paljon. Vieläpä samalla kun maan hallitus on leikkaamassa asumistukea”, Arhinmäki toteaa.

Helsinki ehkäisee eriytymistä ja korottaa työsuhdematkaetua

Monet oikeistohallituksen leikkaukset osuvat rajusti etenkin pienituloisiin helsinkiläisiin.

”Helsingin kaupunki menee toiseen suuntaan, me panostamme segregaation ehkäisyyn”, Arhinmäki kirjoittaa.

Helsinki ei ota käyttöön terveyskeskusmaksuja. Kasvatuksen ja koulutuksen rahoitus saatiin turvattua budjettineuvotteluissa ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on sovittu erillisestä kahden miljoonan määrärahasta.

”Lisäksi vasemmistoliitolle on ollut tärkeää, että palkkaohjelmaa jatketaan samalla tasolla kuin viime vuonna. Palkkaohjelma kohdistetaan työvoimapulasta kärsiville aloille ja pienipalkkaisille”, Arhinmäki sanoo.

Apulaispormestari muistuttaa, että tärkeää on huomioida palkkaohjelman lisäksi kaikki Helsingin kaupungin työntekijät. Siksi henkilöstön työsuhdematkaetua korotetaan. Se nousee ensi vuonna 240 eurosta 300 euroon. Myös 200 euron kulttuuri- ja liikuntaetu on nyt pysyvä etu kaikille kaupungin työntekijöille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sovittiin budjettineuvotteluissa 6,3 miljoonan euron määrärahalisäyksestä. Yhteensä toimialalle tulee 16 miljoonan euron lisäys tähän vuoteen verrattuna.

”Näillä panostuksilla pidämme huolta siitä, että asukkailla on lyhyt matka kulttuurin, kirjojen, liikunnan ja muiden harrastusten pariin, ihan kaikkialla Helsingissä”, Arhinmäki hehkuttaa.

Kulttuurin korona-ajan avustukset pysyviksi

Koronastapalautumisen rahoilla Helsinki on pilotoinut nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulunuorisotyö on Arhinmäen mukaan tuonut lisää turvallisia aikuisia kouluihin, ja matalan kynnyksen tukea lapsille ja nuorille.

”Mallista on saatu erittäin hyvää palautetta ja tämän budjetin myötä koulunuorisotyö vakinaistetaan ja se tulee ensi vuodesta lähtien toteutumaan entistä useammassa koulussa”, Paavo Arhinmäki kertoo.

Lisäksi Helsingissä turvataan harrastamisen Suomen mallin laajuus. Mallin tarkoituksena on, että jokainen lapsi ja nuori voisi löytää oman mieluisan harrastuksen koulupäivän yhteydessä.

Paavo Arhinmäen mukaan korona-ajan aiheuttamat talousvaikeudet näkyvät edelleen kulttuurialalla.

”Olemme nyt päättäneet, että kaupungin korona-ajan avustuksista tulee pysyviä ja lisäksi nostamme kulttuuriavustusten tasoa puolella miljoonalla”, Arhinmäki kirjoittaa.

Lisäksi koronapalautusvaroilla aloitettua ikäihmisten kulttuurin ja liikunnan vertaistoimintaa jatketaan. Myös lasten kulttuurikummitoiminnan jatko turvattiin budjettineuvotteluissa, ja taiteen perusopetusta tullaan laajentamaan lisäpanostuksella erityisesti niille alueille, joilla sitä on vähemmän tarjolla.

Lähiöissä näkyvät erityisesti myös panostukset ulkoliikuntapaikkoihin sekä kirjastojen ylläpidon tason nosto.

”Olemme lisäämässä rahoitusta liikuntapaikkojen ylläpitoon, jotta meidän suosituista ulkokuntosaleista, tekonurmista, luistinradoista ja kuntoportaista voidaan jatkossakin pitää hyvää huolta”, Arhinmäki sanoo.

Liikuntapaikkainvestointien taso on nyt nostettu pysyvästi 16 miljoonaan vuodessa eli melkein tuplattu viime kaudelta.

Erittäin tärkeää on myös se, että budjettiin lisättiin rahat Bunkkerin uimahallin ja liikuntatilojen rakentamiseen.

Vasemmistoliitto vaikuttaa pormestaripuolueena

Paavo Arhinmäki painottaa, että vasemmistoliitolle keskeinen tavoite Helsingin kaupunkipolitiikassa oli löytää panostuksia kaupungin luonto- ja ilmastotyöhön.

”Tuemme joukkoliikennettä ja lisäsimme lähivuosille investointirahaa kävelyyn sekä pyöräilyyn. Erityisen iloisia olemme siitä, että saimme tavoitteemme läpi vahvistaa luonnonsuojelun rahoitusta”, Arhinmäki kirjoittaa.

Apulaispormestari kiittelee myös sitä, että kaupungin budjettiprosessi oli tänä vuonna edellisiä vuosia avoimemmin toteutettu.

”Tämä on demokratian kannalta ihan olennaista. Tästä on hyvä jatkaa työtä helsinkiläisten eteen. Tämä budjetti osoittaa jälleen sen, miten iso merkitys on sillä, että vasemmistoliitto on noussut pormestaripuolueiden joukkoon”, Arhinmäki toteaa.