Tuhosin itsekin tänä syksynä viimein henkilökohtaisen, vuosien saatossa muutamia tuhansia seuraajia keränneen tilini X:ssä eli entisessä Twitterissä.

Päätös ei liittynyt niinkään Elon Muskin vastentahtoiseen nousuun X:n omistajaksi (kaupallisten some-alustojen ongelmat eivät typisty yksittäisiin johtohahmoihin) kuin pitkään kyteneeseen turhautumiseen ja ärsytykseen: sitouttamisalgoritmin sommittelemat keskustelut ja kohut noudattivat kerta toisensa jälkeen samaa kaavaa. Taisit tykätä tästä? No sitten pidät varmasti tästäkin!

Ja me käyttäjät – minä mukaan lukien – osallistuimme myllytykseen siitä huolimatta. Tai pikemminkin juuri siksi. Aivan kuten tupakoitsija vetää nautinnollisia henkosia tietäen myrkyttävänsä itseään, nautimme X:n päihdyttävistä kulttuurisodista, paskamyrskyistä ja viraalisesta koulukiusaamisesta.

”Bluesky herättää kysymyksen some-mielikuvituksen ehtymisestä. Internetin historia on täynnä utopioita ja lupauksia demokratiasta ja avoimuudesta, mutta alustavetoisessa internetissä jyrää alaston sitouttamisen logiikka.”

Korvatakseni alusta-addiktion toisella päätin kokeilla Blueskyta, johon moni Musk-X:ää kammoksuva näytti jo paenneen. Ainakin toistaiseksi pääsy sinitaivaalle edellyttää kutsukoodia, joten ruinasin moisen ja loin käyttäjätunnuksen.

Yllätyin.

Blueskyn käyttöliittymä on tykkäysnappuloineen, syötteineen, notifikaatioineen ja uudelleenpostausmahdollisuuksineen hämmästyttävän tarkka jäljitelmä X:n vastaavasta. (Tämä ei ole yllättävää, sillä kuten minullekin myöhemmin selvisi, istuu Twitterin entinen toimitusjohtaja Jack Dorsey Blueskyn hallituksessa.)

Tulin trumpettien päristessä X:stä Blueskyhin vain löytääkseni – niin – uuden X:n, jälleen yhden some-alustan, jossa kasvatetaan seuraajakuntaa, seurataan tykkäyksiä ja uppoudutaan algoritmin koostaman uutissyötteen pariin.

Toivo elää

Omalla aikajanallani tunnelma oli kuitenkin toiveikas. Paljolti kaltaisistani tutkijoista koostunut syöteyhteisöni vaikutti helpottuneelta. Huonotapaiset moukat saavat kulttuurisotia ja öristä X:ssä kuin lähiöpubin pahanhajuiset vakijuopot. Vihdoin meille älyköille on oma rauhallinen some.

Moni tuntuukin kaipaavan X:ää ilman X:n myrkyllisiä piirteitä: valeuutisia, trollaamista, rasismia ja doxaamista… X:n ongelmat liittyvät juuri miljardööri Elon Muskiin, jonka valtakauden aikana esimerkiksi bottien määrä X:ssä onkin lisääntynyt tuntuvasti. Moni uskollinen käyttäjä katkeroitui ja turhautui. Juuri Musk tuhosi sen X:n, joka mahdollisti nopean tiedonsaannin, verkostoitumisen, poliittisen vaikuttamisen ja ihan vain nautinnollisen hassuttelun.

Tällöin on helppo unohtaa se, että X:n tai Twitterin ongelmat eivät ole koskaan liittyneet ensisijaisesti Elon Muskiin vaan laajemmin kaupallisten some-alustojen toimintalogiikkaan. Totuudenjälkeisyys ja rasismi kukkivat Twitterissä jo kauan ennen Muskin mukaantuloa.

Elon Musk ei keksinyt kaupallisen somen peruslogiikkaa, jonka ytimessä on käyttäjiä sisältöihin intensiivisesti sitouttava algoritmi ja joka nimenomaan tavoittelee, disruption nimissä, jonkinlaista yhteiskunnallista totuudellisuutta valvovien portinvartijoiden hävittämistä.

Se, että X päätyi Muskin omistukseen, on kaupallisen median historian ja poliittisen talouden näkökulmasta aivan ymmärrettävää. Mediaomistuksella on tapana keskittyä, ja eliitit ovat mieluusti käyttäneet tiedotusvälineitä omien intressiensä edistämiseen. Katsokaa vaikka mediaimperiumin rakentanutta Rupert Murdochia.

Blueskyn kunniaksi on sanottava, että se antaa käyttäjälleen poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia sisällöistä vastaavan syötealgoritmin virittelyyn ja muokkaamiseen. Toisaalta avoimuus on alustojen kohdalla aina vajavaista ja algoritmit mustia laatikoita, joiden sisältö tunnetaan huonosti. Sekin on nostetttu esiin, että erityisen suosittuja aiheita Blueskyn syötteelle esiin nostavassa algoritmissä on ominaisuuksia, jotka ovat lähellä esimerkiksi TikTok-palvelun koukuttamistekniikoita.

Oikea haastaja?

Onko Blueskysta sitten X:n haastajaksi? Ainakin toistaiseksi Bluesky on X:ään verrattuna, noh, tylsä. Meno on leppoisaa ja mukavaa, kun käyttäjiä on maailmanlaajuisesti vajaat pari miljoonaa. Suomalaiset käyttäjät mahtunevat pieneen kouraan.

Sanottakoon vertailun vuoksi, että X:n käyttäjämäärät lasketaan sadoissa miljoonissa ja addiktoinnin ykkösellä TikTokilla on maailmanlaajuisesti veret seisauttavat yli puolitoista miljardia käyttäjää. Moneen otteeseen kuolleeksi julistettua Facebookia käyttää maailmanlaajuisesti noin kolme miljardia ihmistä.

On tietysti mahdollista, että Bluesky jää pienen piirin mukavaksi mutta merkityksettömäksi mediaksi, jossa tutkijat ja muutamat journalistit jakavat toisilleen linkkejä aina silloin tällöin. Tämän skenaarion puolesta puhuu se, että X:n aiemmat kohuhaastajat – Mastodon ja Metan Threads ovat syöksyneet alkuinnostuksen jälkeen taantumaan.

Toisaalta mikään ei estä X:stä tuttujen ilmiöiden rantautumista X:n toimintalogiikalla varustettuun Bluesky-palveluun, jos käyttäjämäärä kohoaa merkittävästi.

Päättäjien, toimittajien, politrukkien sekä kaikenkarvaisten asiantuntijoiden suosimalla X:llä on keskeinen rooli päivänpolitiikan agendan rakentumisessa. Jos sattuisi käymään niin, että Bluesky kahmisi edes osan tästä vaikutusvallasta, on vaikea nähdä, mikä suojelisi alustaa X:n ytimessä olevalta myrkynkylvöltä.

Bluesky herättää kysymyksen some-mielikuvituksen ehtymisestä. Internetin historia on täynnä utopioita ja lupauksia demokratiasta ja avoimuudesta, mutta alustavetoisessa internetissä jyrää alaston sitouttamisen logiikka. Kenties nykysomelle, jossa korostuvat yksilöprofiilit, seuraajamäärät ja kvantifioitava sitoutuminen sisältöihin, ei yksinkertaisesti ole realistista vaihtoehtoa, kun innovaattorit tyytyvät kopioimaan toisiaan.

Bisneslogiikan näkökulmasta moinen parveilu on toki ymmärrettävää, mutta laadukasta mediaa tarvitsevina kansalaisina meidän ei kenties tulisi tyytyä näin vähään. Ehkä meidän ei pitäisi vaatia Muskin korvaamista rahtusen fiksummalla miljardöörillä vaan pohtia, voisivatko internet ja sosiaalinen media palvella toisenlaisia poliittisia ja demokraattisia tavoitteita.

Kirjoittaja on viestinnän tutkija Helsingin yliopistossa

