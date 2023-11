Valtaosa suomalaisista arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok) oikeistohallituksen onnistuneen heikosti tehtävässään. Asia käy ilmi tutkimusyhtiö Verianin tänään julkaistusta Puoluebarometri-tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista ajattelee Orpon hallituksen onnistuneen tehtävissään heikosti. Hallitus on toiminut huonosti 31 prosentin ja melko huonosti 29 prosentin mielestä. Joka kolmas on päinvastaista mieltä, todeten toiminnan olleen vähintään melko hyvää. 9 prosenttia pitää hallituksen toimintaa hyvänä, 24 prosentin antaessa sille melko hyvän arvosanan.

Myös RKP:läiset ja kristillisdemokraatit tyytymättömiä

Etenkin kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat ajattelevat hallituksen onnistuneen työssään hyvin. Kokoomuslaisista 73 prosenttia katsoo hallituksen onnistuneen, ja perussuomalaisista 70 prosenttia.

Muissa hallituspuolueissa ollaan skeptisempiä. Kristillisdemokraateista vain 37 prosenttia ajattelee hallituksen onnistuneen työssään hyvin. RKP:n kannattajien lukema on vielä karumpi: vain 17 prosenttia eli alle yksi viidestä katsoo hallituksen onnistuneen.

95 prosenttia vasemmistoliiton kannattajista antoi hallitukselle vähintään melko huonon arvosanan. Sosialidemokraateista 87 ja vihreistä 85 prosenttia oli heidän kanssaan samaa mieltä.

Kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia keskustalaisista pitää hallituksen työn jälkeä heikkona. Noin neljäsosa eli 24 prosenttia keskustan kannattajista sen sijaan ajattelee hallituksesta päinvastaisesti.

95 prosenttia vasemmistoliiton kannattajista antoi hallitukselle vähintään melko huonon arvosanan.

Enemmistö tyytymättömiä myös oppositioon



57 prosenttia tutkimukseen vastanneista arvelee opposition onnistuneen vähintään melko huonosti tehtävissään esittää vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. 23 prosentin mielestä opposition toiminta on ollut huonoa, ja 34 prosenttia pitää sitä melko huonoa. 29 prosenttia antoi oppositiolle hyvää palautetta. Viisi prosenttia arvioi sen onnistuneen hyvin, 24 prosenttia melko hyvin.

Oppositio sai tunnustusta eniten vasemmistoliittolaisilta. Puolueen kannattajista 56 prosenttia antoi sille hyvän arvosanan. Sosialidemokraateista 49 prosentilla on siitä sama käsitys, vihreistä 41 prosentilla. Keskustalaisista 37 prosenttia kertoi pitävänsä opposition suoritusta hyvänä.

Eniten kritiikkiä oppositio sai kokoomuslaisilta ja perussuomalaisilta. Kokoomuslaisista 83 prosenttia arvioi opposition suoriutuneen heikosti. Perussuomalaisista 75 prosenttia jakoi saman käsityksen.

Puoluebarometrejä on tehty syyskuusta 1993 lähtien. 56 mittauksesta Petteri Orpon hallituksen saama tulos on 39. paras. Tuoreen hallituksen noteeraus on hieman parempi kuin Antti Rinteen (sd) ja aavistuksen heikompi kuin Juha Sipilän (kesk) hallituksille mitattu ensimmäinen tulos.

Kahta mieltä hallituksen jatkosta

Kysymys siitä, pysyykö hallitus pystyssä vaalikauden loppuun asti vai kaatuuko se sitä ennen, jakaa voimakkaasti suomalaisten käsityksiä. 43 prosenttia uskoo sen kestävän koko toimikautensa ajan, täsmälleen yhtä monen uumoillessa päinvastaista. 15 prosenttia ei osannut sanoa, miten asiassa käy.

Eniten uskoa hallituksen kasassa pysymiseen löytyy kokoomuslaisilta ja perussuomalaisilta. Molemmista 76 prosenttia arvelee hallituksen kestävän. Lähes joka viides kokoomuslainen ja 16 prosenttia perussuomalaisista sen sijaan uskoo, että hallituksen matkan katkeaa kesken.

Vasemmistoliittolaisista hallituksen kaatumista pitää todennäköisenä 83 prosenttia, sosialidemokraateista 69 prosenttia ja vihreistäkin 50 prosenttia. Muiden puolueiden kannattajien parissa molemmat näkemykset ovat osapuilleen yhtä vahvoja.

SDP:stä mieluisimmat mielikuvat, vasemmistoliittoon suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin



Suomalaiset suhtautuvat puolueista kaikkein myönteisimmin SDP:hen. 48 prosenttia ajattelee demareista tällä hetkellä positiivisesti. 44 prosentilla on myönteinen kuva kokoomuksesta. 38 prosentilla on vastaava käsitys keskustasta ja 37 prosentilla vasemmistoliitosta.

33 prosenttia ajattelee myönteisesti Liike Nytistä, RKP:stä, kristillisdemokraateista tai perussuomalaisista.

Keskustaan suhtaudutaan tällä hetkellä hiukan positiivisemmin kuin viime keväänä. Myös suhtautuminen SDP:hen, vasemmistoliittoon ja Liike Nytiin on muuttunut kesän ja syksyn aikana myönteisemmäksi.

ILMOITUS ILMOITUS

Eniten negatiiviseen suuntaan ovat muuttuneet perussuomalaisia koskevat arviot. Puolueeseen suhtautuu negatiivisesti noin 4 prosenttiyksikköä enemmän vastaajia kuin viime keväänä.

Muita puolueita koskevat muutokset ovat vähäisempiä.

Tutkimuksessa haastattelujen kokonaismäärä oli 1 274. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jutun otsikkoa muutettu 14.11. klo 14:31: Muutettu otsikkoon, että vain kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien enemmistö katsoo hallituksen onnistuneen.