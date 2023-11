Syksyn opiskelijavaalien jälkeen Vasemmisto-opiskelijat (Vasop) on korkeakoulujen ylivoimaisesti suurin poliittinen ryhmä. Suuri enemmistö edustajistojen jäsenistä muodostuu toki edelleen sitoutumattomista ryhmistä. Ylioppilaskuntien vaaleissa Vasopin listat ja punavihreät yhteislistat saivat edustajistoihin 39 paikkaa (lisäys 18 paikkaa). Toiseksi tulleet kokoomusopiskelijat saivat 27 paikkaa (+ 2).

Riemuvoitto on jatkoa vasemmiston suurvoitolle vuosi sitten järjestetyissä Helsingin ja Tampereen yliopistojen opiskelijavaaleissa, joissa vasemmisto sai yhteensä 18 edustajapaikkaa (+ 6) ja toiseksi suurin poliittinen ryhmä vihreät 10 paikkaa (- 4).

Vasemmisto-opiskelijat ovat myös suurin poliittinen ryhmä ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien edustajistoissa. Valtaosassa Suomen 24 ammattikorkeakoulusta vaalilistat perustuvat koulutusalaan tai sijaintiin, mutta jo kuuden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistoon valittiin viime viikolla päättyneissä vaaleissa vasemmistolaisia ehdokkaita.

Opiskelijavaalien äänestysaktiivisuus oli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) jäsenylioppilaskunnissa samaa tasoa kuin edellisissä vaaleissa, 29,1 prosenttia. Suomen opiskelijakuntien liittoon (SAMOK) kuuluvissa ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa äänestysaktiivisuus oli 17,9 prosenttia, se laski prosenttiyksikön verran.

Punavihreät ryhmät suurimmat jo viidessä ylioppilaskunnassa

Sitoutumattomat ryhmät saivat tämän vuoden vaaleissa edelleen enemmistön ylioppilaskuntien edustajistopaikoista, yhteensä 318 paikkaa. Snellman -korkeakoulussa, Svenska Handelshögskolanissa ja Taideyliopistossa poliittisilla ryhmillä ei ole paikkoja. Poliittiset ryhmät saivat yhdeksän paikkaa enemmän edellisiin vaaleihin verrattuna, yhteensä 129 paikkaa.

Vasemmistolaiset opiskelijat saivat edustajia neljän sellaisen ylioppilaskunnan edustajistoon, joissa ei ollut vasemmistoryhmää edellisellä kaudella. Aalto-yliopistossa Vapaasti vasemmalla yhteislista ja Åbo Akademissa Rödgröna listan saivat kolme paikkaa. Lapin yliopistossa Vasopin Lapin punaiset ja Oulun yliopistossa Vasemmisto-opiskelijat lista saivat yhden paikan.

Suurimman edustajistoryhmän vasemmisto sai kolmen ylioppilaskunnan edustajistossa. Itä-Suomen yliopistossa suurimmiksi listoiksi nousivat Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto ja Kylterit. Jyväskylän ja Turun yliopistojen ylioppilaskunnissa Vihreän Vasemmiston listat saivat eniten paikkoja.

Vaasan yliopistossa Vihreän Vasemmiston paikat nousivat yhdestä kolmeen. Lappeenrannan yliopiston ylioppilaskunnassa vain yksi poliittinen ryhmä, kokoomus, on edustajistossa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Tampereen ylioppilaskunnan viime vuonna pidetyissä vaaleissa vasemmisto sai edustajiston suurimmat ryhmät. Helsingin Sitoutumaton vasemmisto oli HYY:n vaalien suurin voittaja 20,6 prosentin ääniosuudella. Sitoutumaton vasemmisto sai 60 paikan suuruiseen edustajistoon 13 paikkaa. Tampereen Yliopiston Vihreä vasemmisto (Viva) sai 9,6 prosentin ääniosuudella kahden paikan lisäyksen ja viisi paikkaa 49-paikkaiseen edustajistoon. Myös epäpoliittinen Vapaaboomarit sai viisi paikkaa.

Poliittisten ryhmien menestys vuosien 2022 ja 2023 vaaleissa käy ilmi taulukon 2 alimmalta riviltä. Edellisten vaalien jälkeen kärjessä oli 36 edustajistopaikkaa saaneet vihreät, toisella sijalla vasemmisto ja kokoomus 33 edustajapaikallaan. Nyt vasemmisto on ylivoimaisesti suurin poliittinen opiskelijajärjestö 57 edustajapaikan voimin.

Kokoomusopiskelijoiden uutisointi vaalituloksesta on herättänyt huvittuneita ja ihmetteleviä kommentteja. Kokoomusopiskelijoiden verkkosivun vaaliuutinen on otsikoitu “Huutakaa vain, täältä tullaan – Kokoomus voittoon edustajistovaaleissa!” ja se tiivistää vaalituloksen seuraavasti: “Ylioppilaskuntien edustajistovaalit ovat päättyneet ja Kokoomus on saapunut maaliin vaalivoittajana.”

Myös ammattikorkeakouluissa suunta kääntyy vasemmalle

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien edustajistovaaleissa ei poliittisilla opiskelijajärjestöillä ole juuri ollut sijaa. Edellisellä kaudella vasemmisto-opiskelijat olivat neljässä edustajistossa, muilla poliittisilla opiskelijajärjestöillä hajapaikkoja muutamassa edustajistossa.

Tämän vuoden vaaleissa sai Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (HUMAKO) vihreä vasemmisto hurjimman vaalituloksen. HUVIVA nousi suurimmaksi edustajistoryhmäksi saamalla kuusi 15:sta edustajistopaikasta. Äänestysprosentti oli ammattikorkeakouluksi poikkeuksellisen suuri, 29,66 prosenttia.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (HELGA) vaaleissa Punavihreät sai lisäpaikan ja 4 edustajaa 20-paikkaiseen edustajistoon. Punavihreät nousi uutena kahden paikan voimin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (JAMKO) 21-paikkaiseen edustajistoon. Uusi oli myös Sitoutumaton Vasemmisto -yhteislistan saama varaedustajan paikka LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (KOE) edustajistossa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (KAAKKO) vaaleissa vasemmisto oli mukana uudella Yhteinen Kaakko -yhteislistalla. Se sai neljä 20:sta edustajistopaikasta.

Vasemmisto-opiskelijoiden ainoa tappio tämän vuoden opiskelijavaaleissa tuli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa, siellä Punavihreät lista sai tällä kerralla kaksi paikkaa, edellisissä vaaleissa kuusi.

Opiskelijat kaipaavat vaihtoehtoa pöhinäkulttuurille, leikkauksille ja epätasa-arvolle

Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Selmi Holopainen iloitsee vaalituloksesta järjestönsä vaalitiedotteessa:

– Olen ihastellut pitkin syksyä vasemmistolaisten ehdokkaiden ja kampanjapäällikköjen kovaa työtä vaalien eteen, ja on riemastuttavaa nähdä sen työn kantavan nyt hedelmää.

– Korkeakouluissa on ollut ennennäkemätön opiskelija-aktivismin aalto tänä syksynä — suosio kertoo, että opiskelijat kaipaavat vaihtoehtoa pöhinäkulttuurille, opiskelijoiden toimeentulon heikennyksille ja syventyvälle koulutuksellisen epätasa-arvolle.

Tämä kirjoitus on julkaistu osana Kansan Uutisten ja Vasen Kaista -verkkolehden yhteistyötä molemmissa julkaisuissa.

Oikaisu 16.11.2023 klo 10.54: Ammattikorkeakouluissa ei ole oppilaskuntia, kuten tekstissä aiemmin kirjoitettiin, vaan opiskelijakuntia.