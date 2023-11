Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela sanoo, että iso paradoksi Orpon hallituksen politiikassa on, että jokaista ihmisten elämää kurjistavaa toimea perustellaan sillä, että sillä saadaan lisää työllisiä ihmisiä. Koskela vieraili KU:n Kaikki Uusiksi -podcastin haastattelussa tällä viikolla.

– Hallitus pudottaa merkittävän määrän ihmisiä toimeentulotuelle, josta on vaikeampi työllistyä kuin mistään muusta, Koskela muistuttaa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Suomessa toimeentulotuen tarve voi kasvaa, sillä hallitus on leikkaamassa muun muassa asumistuesta ja työttömyysturvasta.

”Miksi hallitus pudottaa ihmisiä toimeentulotuelle, josta on vaikeampi työllistyä, jos hallituksen tavoitteena on työllistää ihmisiä?”

Minja Koskelan mukaan toimeentulotukea voidaan kutsua kannustinloukuksi, koska sen saaminen edellyttää, että ihmisellä ei ole tuloja eikä varallisuutta.

– Jos ihminen joutuu toimeentulotuelle, sieltä työllistyminen on epätodennäköisempää. Miksi hallitus siis pudottaa ihmisiä toimeentulotuelle, josta on vaikeampi työllistyä, jos hallituksen tavoitteena on työllistää ihmisiä?, Koskela ihmettelee.

Velkaantuminen ei hallituksen konsteilla taitu

Minja Koskela on skeptinen myös hallituksen talouspolitiikan suuren tavoitteen eli velkaantumisen taittamisen suhteen.

ILMOITUS ILMOITUS

– Niillä keinoilla, joita hallitus on valinnut, ei velkaantuminen tule taittumaan. He eivät ole kiinnostuneita siitä, että veroaste laskee jatkuvasti, Koskela sanoo.

Esimerkiksi ensi vuoden budjetissa veroasteen lasku aiheuttaa valtiolle kahden ja puolen miljardin euron alijäämän lisäyksen suhteessa kuluvaan vuoteen.

– Hallitus ei tee mitään tälle asialle. Jos veroasteemme jatkaa laskemista, se tulee lisäämään alijäämää, eikä sitä voi loputtomiin kuitata sillä, että leikataan aina vaan lisää sosiaaliturvaa, Koskela toteaa.

Tämä on hänen mukaansa iso keskeinen ongelma hallituksen politiikassa.

– He väittävät taittavansa velkaantumisen, mutta eivät käytä niitä keinoja, joilla velkaantuminen taittuu. Veroasteen lasku on keskeinen kysymys siinä, ja siihen pitäisi nyt löytää keinoja, Koskela sanoo.

Kuuntele Minja Koskelan koko haastettelu KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa tästä!