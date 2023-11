SAK:ssa ihmetellään Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n irtiottoa keskusjärjestöstä. JHL kertoi keskiviikkoiltana, että se harkitsee eroa SAK:sta.

– Tuskin kukaan on odottanut, että uhataan SAK:sta lähtemisellä, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen sanoo KU:lle SAK:n edustajiston kokouksesta, jossa myös JHL:n ulostulo on herättänyt monensuuntaisia puheenvuoroja.

Syvärinen muistuttaa JHL:n hallituksen kokoontuvan illalla keskustelemaan tilanteesta.

”Tuntuu, että tässä on paljon väärinkäsityksiä.”

– Katsotaan, mitä siitä seuraa, hän toteaa.

Jätettiinkö vai jättäytyikö?

Syvärinen myöntää, että harmittaa.

– Tietysti harmittaa, että tällainen tilanne on päässyt syntymään. Tuntuu kuitenkin edustajistokeskustelun perusteella , että JHL:ssä ei ihan kaikilla ole tietoa siitä, mitä ollaan päättämässä ja mitä nämä päätökset oikeasti tarkoittavat.

JHL uhkasi lähtemisellä petyttyään siihen, että sen edustajaa ei valittu perjantaina käytäviin, työnantajapuolen kokoon kutsumiin neuvotteluihin uudesta työmarkkinamallista.

– Jätettiinkö JHL ulos vai jättäytyikö se ulkopuolelle pitkin matkaa, Syvärinen kysyy.

– Eihän kukaan ole viemässä kenenkään neuvotteluoikeutta. Tämä on tosi tärkeä todeta.

Hän muistuttaa SAK:n jo aiemmin marraskuussa pidettyyn työministeri Arto Satosen (kok.) aloitteesta pidettyyn seminaariin valmisteltujen taustapapereiden ja linjausten olevan tasapainoisia sen suhteen, että esimerkiksi niin sanottu yleinen palkankorotuslinja on mahdollista ylittää, vaikka maan hallituksen esityksissä ollut vientimalli ei sitä mahdollistaisi.

Naiskysymys

Syvärinen lyttää myös puheet naisalojen ja miesalojen välisestä jännitteestä. JHL:n piiristä on arvosteltu sitä, että perjantain keskusteluihin menevät kolmen miesvaltaisen liiton – Teollisuusliiton. Auto- ja kuljetus alan liiton ja Rakennusliiton – edustajat. Lisäksi paikalle menevät Palvelualojen ammattiliiton edustajat ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

– Kaikki ymmärtävät sen, että naisaloilla ja matalapalkka-aloilla on kohtia, joissa niitä täytyy tukea, joko euromääräisillä korotuksilla tai muilla ratkaisuilla. Tämä on otettu huomioon SAK:n kannoissa, Syvärinen painottaa.

– Lisäksi mukana on PAM-liitto, jonka jäsenet ovat paljolti naisia, joilla on pienempi palkka ja huonommat työehdot kuin julkisilla aloilla. On tärkeä ymmärtää, että kyseessä ei ole nais- ja miesalojen välinen ristiriita.

Hän toteaa myös sen, että vaikka SAK olisi mukana keskusteluissa, se ei neuvottele yhdenkään liiton työehtosopimuksia.

– Tuntuu, että tässä on paljon väärinkäsityksiä, kun asioita hoidetaan julkisuuden kautta ilman, että ihmiset tai liittojen hallinnot olisivat ehtineet perehtymään asioihin. Toivon, että ennen kuin tehdään isoja johtopäätöksiä, kaikilla on sama käsitys siitä, mistä on kysymys, Syvärinen sanoo.

– Ttoivon myös lämpimästi, että tilanteeseen löytyy rakentava ratkaisu ja SAK voi jatkaa vahvana ja yhtenäisenä.