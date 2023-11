Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja presidenttiehdokas Li Andersson kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä valintoja on kysymys siitä, millaiseksi maamme puolustuspolitiikka muodostuu Nato-jäsenyyden myötä.

”Tammikuun presidentinvaalissa vaikutamme myös siihen, millainen Nato-maa Suomesta tulee. Tasavallan presidentillä on siinä tärkeä rooli”, Andersson kirjoittaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Nato-jäsenyys velvoittaa toimimaan ydinaseriisunnan puolesta

Andersson sanoo, että nyt turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme yhtenä elementtinä on ensimmäistä kertaa myös ydinaseiden mukanaan tuoma pelote.

”Silti ja ennen kaikkea juuri siksi meidän tulee päättäväisesti edistää ydinaseriisuntaa kansainvälisillä kentillä. Ydinaseiden käyttämisellä olisi katastrofaalisia humanitaarisia seurauksia, ja ydinsota merkitsisi todennäköisesti ihmiskunnan loppua”, Andersson varoittaa.

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas katsoo, että Nato-jäsenyys ei estä Suomea toimimasta ydinaseriisunnan puolesta.

”Päinvastoin: Nato-maana meillä on entistä suurempi vastuu siitä, että ydinaseita ei koskaan käytetä. Me olemme nyt niissä pöydissä, joissa näihin asioihin vaikutetaan. Esimerkiksi Naton perustajajäsen Norja on kansainvälisesti arvostettu toimija ydinaseriisunnassa ja myös Suomi voi halutessaan ottaa saman roolin”, Andersson huomauttaa.

Ydinaseriisunnan lähtökohtana tulee olla Suomen pitäminen ydinaseettomana maana, Andersson linjaa.

Ydinaseettomuus on Anderssonin mukaan edellytys sille, että Suomi voi uskottavasti toimia ydinaseriisunnan puolesta myös kansainvälisesti.

”Tämä on myös Suomen turvallisuuden kannalta järkevä linjaus. Me olemme niin sanotusti eturintaman maa, eikä ydinaseiden varastoiminen täällä olisi sotilaallisesti järkevää. Esimerkiksi Ruotsi ja Norja ovat ilmaisseet, etteivät halua ydinaseita tai pysyviä tukikohtia maaperälleen. Tämä on luonteva linja myös meille”, hän kirjoittaa.

Hajontaa ehdokasjoukossa

Tällä hetkellä ydinenergialaki kieltää ydinaseiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa. Helsingin Sanomain vaalikoneessa kysyttiin presidentinvaaliehdokkaiden mielipidettä siihen, tulisiko ydinaseiden kuljetukset Suomen kautta sallia.

Muista presidenttiehdokkaista Alexander Stubb (kok), Jussi Halla-aho (ps), Sari Essayah (kd) ja Harry Harkimo (liik) ovat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi sallia ydinaseiden kuljetukset Suomen kautta. Mika Aaltola (sit) ei ollut samaa eikä eri mieltä.

”Ydinsotaa ei kukaan voi voittaa – se tuhoaa koko maailman.”

Olli Rehn (kesk) oli asiasta jokseenkin eri mieltä ja Pekka Haavisto (vihr) täysin eri mieltä.

Andersson itse sanoo olevansa asiasta täysin eri mieltä.

”Tämä hajonta ehdokkaiden kesken osoittaa sen, ettei ole yhdentekevää, kuka Suomen ulkopolitiikkaa tulevaisuudessa johtaa”, Andersson toteaa.

Hän itse sanoo oman kantansa olevan selkeä: ydinenergialakia ei tule muuttaa.

”Suomeen ei tule sijoittaa ydinaseita eikä maa-alueitamme, ilmatilaa tai merialueita saa käyttää ydinaseiden kuljetukseen tai läpikulkuun.”

Li Andersson muistuttaa, että vaikka ydinaseita ei koskaan käytettäisi, sisältyy pelkästään niiden olemassaoloon valtavia riskejä. Ydinsota voi syttyä myös vahingossa ja historiassa läheltä piti -tilanteita on ollut lukuisia.

”Ydinsotaa ei kukaan voi voittaa – se tuhoaa koko maailman. Siksi ydinaseriisunnan aktiivinen edistäminen on järkevää ja vastuullista ulkopolitiikkaa”, Andersson kirjoittaa.