Vasemmistoliiton kannattajista puolet suhtautuu Suomen jäsenyyteen sotilasliitto Natossa myönteisesti, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tiistaina julkaisemasta artikkelista. Kielteisesti jäsenyyteen suhtautui 25 prosenttia eli neljäsosa vasemmistoliiton kannattajista ja neutraalisti 21 prosenttia.

Viime vuoden marraskuussa luvut olivat vasemmistoliiton osalta hyvin samanlaiset, kun Eva selvitti asiaa. Silloin positiivisesti Nato-jäsenyyteen suhtautui 48 prosenttia vasemmistoliiton kannattajista, neutraalisti 27 ja kielteisesti 23 prosenttia.

Kaikkiaan yli 75 prosenttia suomalaisista suhtautuu jäsenyyteen myönteisesti. Kielteisesti sotilasliiton jäsenyyteen suhtautui kahdeksan prosenttia vastaajista.

Eva selvitti artikkeliin myös suhtautumisen EU-jäsenyyteen. 86 prosenttia vasemmistoliiton kannattajista suhtautuu Suomen jäsenyyteen EU:ssa myönteisesti.

Siinä missä perussuomalaiset kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä, EU:hun enemmistö perussuomalaisten kannattajista suhtautuu kielteisesti. Kyselyyn vastanneista perussuomalaisten kannattajista 27 prosenttia piti EU-jäsenyyttä myönteisenä, kielteisesti siihen suhtautui 52 prosenttia.

Evan artikkelissa todetaan, että suomalaisten EU-myönteisyys on nyt huipussaan. Syksyllä 2020 50 prosenttia suomalaisista katsoi Suomen EU-jäsenyyden olevan myönteinen asia, mutta nyt 68 prosenttia pitää jäsenyyttä myönteisenä.

Evan Taloustutkimuksella teettämään tutkimukseen vastasi 2 045 henkilöä. Koko väestön osalta kyselyn virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla, Eva kertoo verkkosivuillaan.