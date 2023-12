Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä?

– Työ talousvaliokunnassa, jossa olemme tällä viikolla muun muassa päivittäneet lain päästökaupasta, käsitelleet polttoaineiden jakeluvelvoitteen sekä tehneet uuden lain EU:n hiilirajamekanismista.

– Hiilirajamekanismi on ilmastopolitiikan väline, jota vasemmisto on pitkään ajanut ja jonka tavoitteena on hiilivuodon torjunta. Samalla se kannustaa EU:n ulkopuolisia tuojia vähentämään päästöjä.

”Erityisen harmillista on, että eduskunnassa viedään läpi historiallisen kovia leikkauksia, joista ei nyt uutisoida yhtään niin paljon kuin pitäisi.”

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä olevat massiiviset sosiaaliturvaleikkaukset.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Leikkausten vastustamisen lisäksi meidän vaihtoehtobudjetti. Eduskunnassa käsiteltiin tällä viikolla kaikkien oppositiopuolueiden vaihtoehdot ensi vuoden valtion budjetiksi.

– Vasemmiston vaihtoehto – jossa velkaa otetaan hallitusta vähemmän – näyttää, että leikkaukset eivät ole pakko, vaan oikeiston valinta. Lisäksi on mahdollista välittää ihmisten lisäksi luonnosta ja varmistaa ilmastotyön eteneminen.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Raja-asia on peittänyt mediassa alleen melkein kaiken muun, ja erityisen harmillista on, että eduskunnassa viedään läpi historiallisen kovia leikkauksia, joista ei nyt uutisoida yhtään niin paljon kuin pitäisi.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Kovan viikon ilta! Katsomme sitä Areenasta, kun tulee sopiva hetki, ja nauramme kumppanini kanssa aivan kippurassa sen sketseille. Se on täydellistä vastapainoa raskaille päiville politiikassa.

– Kirjojen suhteen olen juuri lukemassa loppuun Juha Kauppisen Heräämisiä – kuinka minusta tuli luonnonsuojelija, joka kertoo suomalaisen luonnonsuojelun historiasta.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.