Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen?

– Eniten on työllistänyt hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa.

– Pääesikunnalle ehdotetaan uudeksi tehtäväksi sotilasrikosten estämistä ja paljastamista. Voimassa olevassa laissa pääesikunnan tehtävänä on sotilasrikosten osalta ainoastaan sotilasrikosten selvittäminen.

– Lisäksi pääesikunnalle ehdotettaisiin eräitä uusia ja itsenäisesti käytettäviä toimivaltuuksia rikosten estämiseen ja paljastamiseen liittyen.

– Jatkossa tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoisi myös sotilastiedusteluviranomaisten suorittamaa, sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaalliseen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten estämistä ja paljastamista.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta? Entä mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Sosiaaliturvaan kohdentuvat leikkaukset ovat sekä vasemmistoliiton että koko eduskunnan tärkein asia tällä viikolla, kun hallitus on tekemässä miltei 1,5 miljardin euron leikkaukset suomalaiseen sosiaaliturvaan. Eli leikataan kaikkein heikommassa asemassa olevilta ja valmiiksi köyhiltä ihmisiltä reilusti toimeentulosta, lisäksi asumisen osalta myös viimesijaisesta toimeentulotuesta.

– Lakimuutoksilla on myös isoja yhteisvaikutuksia.

– Esityksen mukaan tilanteessa, jossa hakijan asumismenot ylittävät tarpeellisen suuruisena pidettävän määrän, hakija voitaisiin ohjata hakemaan edullisempaa asuntoa. Ellei hakija täytä lakiin kirjattavia erityisperusteita, vähäistäkään asumisnormin ylittämistä ei korvattaisi toimeentulotuella kuin korkeintaan kolme kuukautta. Sinä aikana hakija voi muuttaa edullisempaan asuntoon, myös toiselle paikkakunnalle.

– Esitys tarkoittaa käytännössä leikkausta toimeentulotukeen, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteen vaikeutumista sekä köyhyyden ja toimeentulo-ongelmien lisääntymistä. Laissa ehdotettava kolmen kuukauden määräaika muuttamiselle on epärealistinen monella alueella, kun kohtuuhintaisten asuntojen löytäminen on hyvin haastavaa. Tilanne on erityisen vaikea henkilöille, joilla on maksuhäiriöitä, elämänhallinnan haasteita tai kuormittava elämäntilanne. Asumisnormin tulisikin olla realistisella tasolla, jotta sen alittavia asuntoja ylipäätään löytyisi jokaiselta alueelta.

– Kaikkiaan hallitus toteuttaa yleiseen asumistukeen useita muutoksia, jotka vaikeuttavat pienituloisten ihmisten arkista elämää. Esityksellä asumistukeen vaikuttavien tulojen vaikutusta kiristetään, tukiprosenttia lasketaan 80 prosentista 70 prosenttiin, ansiotulovähennyksestä luovutaan ja Helsinki siirretään alempaan tukiryhmään. Lisäksi yleinen asumistuki omistusasuntoihin lakkautetaan.

– Esitys toteuttaa hallitusohjelman säästölistaa ja talouden tasapainottamistavoitetta. Muutokset pienentävät yleistä asumistukea saavien käytettävissä olevia tuloja ja kohdistuvat pienituloisimpiin kotitalouksiin. Esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia työllisyyteen eikä vaikutuksia myöskään vuokratasoon. Sen sijaan esityksen arvioidaan lisäävän toimeentulotuen saajien määrää 15 000 kotitaloudella siirtäen asumisen tuen painopistettä viimesijaiseen toimeentulotukeen.

– Esitys vaikuttaa 167 000 lapseen, joista noin 107 000 yksinhuoltajatalouksissa, ja pienentää lapsiperheiden käytettävissä olevia tuloja ja lisäten lapsiperheköyhyyttä.

– Yhteensä yleistä asumistukea saa noin 380 000 ruokakuntaa, joista lähes 75 prosenttia on yksinasuvia ja 15 prosenttia yksinhuoltajaperheitä. Keskimäärin muutokset pienentävät tukea miehillä arviolta 76 euroa kuukaudessa ja naisilta 93 euroa kuukaudessa. Muutokset vaikuttavat euroissa eniten työssäkäyviin ruokakuntiin ansiotulovähennyksen poistamisen ja perusomavastuun muutoksen vuoksi.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Hallitus enemmistönä on vaikuttanut siihen, että sosiaaliturvan isot leikkausesitykset, jotka eriarvoistavat suomalaisia, jouduttaisiin käsittelemään myöhään illalla tai yöllä, jotta niistä puhuttaisiin vähemmän ja ne jäisivät vähemmälle huomiolle myös mediassa.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Olen kuunnellut Suvi Teräsniskan joululevyjä, lukenut Juha Hernesniemi kirjaa Aivokirurgin muistelmat, ja nauttinut teatteri Retikan joulushowsta kotimaisemissa.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.