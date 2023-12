Helsingin telakan portilla oli torstaiaamuna rauhallista, kun pääluottamusmies Reijo Sallinen oli lakkovahdissa. Työntekijöitä ei tarvinnut yllyttää, vaan he olivat heti valmiina työtaisteluun, Sallinen tiivistää KU:lle.

– Sen verran isosta muutoksesta on kysymys, halukkuutta löytyi ja varmasti löytyy jatkossakin. Siinä mielessä tämä on onnistunut kampanja, Sallinen sanoi.

SAK:laiset liitot julistivat päivän mittaisia työtaistelutoimia eri puolille Suomea, kun Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus ei ollut valmis perääntymään ajamistaan työelämän heikennyksistä.

ILMOITUS ILMOITUS

– Puhutaan niin isoista heikennyksistä esimerkiksi lomautusten osalta. Tämähän kohdistuu pelkästään heikko-osaisimpiin. Meilläkin on nyt muutosneuvottelut menossa.

– Omavastuuaika pitenee, ja sieltä on tulossa hirveän isoja leikkauksia. Meidän työntekijämme ovat syyttömiä siihen, että tilanne on mikä on, Sallinen totesi.

Lakko alkoi virallisesti torstaiyönä. Sallinen saapui työpaikalleen telakalle kuudelta aamulla. Lakkovahdissa hän oli muiden kanssa aamukymmeneen asti.

– Hiljaista tässä on ollut. Ei tässä isompia hommia ole ollut, hän kertoi aamukahdeksan aikaan KU:lle.

Uusi omistaja

Helsingin telakka sai uudet omistajat vähän aikaa sitten, kun kanadalainen telakkayhtiö Davie osti sen venäläisiltä omistajilta. Uusi omistaja aloitti pian yrityskaupan jälkeen muutosneuvottelut, joita työntekijät osasivat Sallisen mukaan odottaa.

– Viikko ehdittiin olla. Tavallaan jo odottelin, milloin käsky tulee pöytään. Jos toiminta tästä käynnistyy, pitää omaakin rahaa olla projekteihin, hän tiivistää.

Sallinen on ensimmäistä kauttaan pääluottamusmiehenä. Alku on ollut vauhdikas.

– Välillä tuntui, että aika isoisiin saappaisiin joutui. Kyllä se tästä. Minulla on hyvä tuki takana, eikä tätä tarvitse yksin tehdä.

Sallinen oli ensimmäisen kerran töissä Helsingin telakalla 1990-luvun vaihteessa. Kaikkiaan työvuosia telakalla on takana yli kymmenen.

– Olen nähnyt eri vaiheita. Onhan tämä rapistunut Masa-Yardsin ajoista. Investointia tämä tarvitsisi.

Uusimman yrityskaupan jälkeen lausuttiin korulauseita, kuinka telakka nyt lähtee uuteen nousuun. Työntekijöiden kohdalla se tarkoitti ensimmäiseksi kutsua muutosneuvotteluihin.

– Ehkä tässä pitää olla malttia. Siinäkin mielessä hallituksen leikkaukset tulevat niin väärään aikaan tässä suhdannetilanteessa. Onko niillä työllistäviä vaikutuksia sittenkään, Sallinen pohtii.

Hän lisää, että hallituksen toimet kovenevat ensi vuonna koko ajan.

Hallitus sörkkii

Helsingin telakan työntekijät kuuluvat Teollisuusliittoon. Suurin osa on pysynyt hyvin kärryillä, mitä hallituksen toimet työntekijöille tarkoittavat.

– Kiinnostus vain lisääntyy, mitä pitemmälle tämä menee, kun homma tulee todeksi. Kampanja on ollut hyvä. Hätäisimmät olisivat heti menneet yleislakkoon.

– Mutta kun tätä on seurannut, on tässä ollut selvä juoni. Katsotaan tilannetta, annetaan neuvottelumahdollisuutta. Jos ei tulla pöytään, kovennetaan ja seurataan taas tilannetta.

Telakalla toiveena on, että työntekijät pääsisivät kunnolla töiden pariin. Sen toteutumista hallitus nyt Sallisen mukaan vaikeuttaa.