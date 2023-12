Tänään torstaina järjestetyt poliittiset lakot ovat aiheuttaneet monille haittaa ja vaikeuksia, joten vasemmistoliiton puheenjohtjaa Li Anderssonin mukaan on tärkeää muistuttaa siitä, miksi tähän tilanteeseen on ajauduttu.

“Perussuomalaiset hyökkäävät ammattiyhdistysliikkeen kimppuun väittämällä, että tämä ei ole lakko vaan ‘politiikkaa’. Tällä he yrittävät viedä huomion pois omasta ennätyksellisen kovasta takinkäännöstä, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin”, Andersson kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Poikkeuksellisen rajuja heikennyksiä

Li Andersson huomauttaa, että Petteri Orpon (kok) ja Riikka Purran (ps) hallituksen ohjelmassa on poikkeuksellinen lista kovista heikennyksistä suomalaisten työntekijöiden asemaan ja työehtoihin.

Hallitus aikoo muun muassa heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa, mahdollistaa perusteettomat määräaikaiset työsuhteet, tehdä ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä palkattoman ja toteuttaa historiallisen suuret leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen.

Eikä lista pääty tähän. Hallitus aikoo myös lakkauttaa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan, lyhentää lomautusten varoaikaa ja rajoittaa merkittävästi lakko-oikeutta.

Lisäksi hallitus aikoo rakentaa “vientivetoisen työmarkkinamallin” eli toisin sanoen käytännössä palkankorotuskaton palvelualoille, sote- ja kunta-alalle sekä muille matalasti palkatuille, usein naisvaltaisille aloille.

“Näin jyrkät työntekijöihin kohdistuvat heikennykset, toteutettuina vastoin työntekijäjärjestöjen tahtoa lakeja muuttamalla, on täysin poikkeuksellinen menettelytapa ja tämän hallituspuolueiden edustajat tietävät varsin hyvin”, Li Andersson kirjoittaa.

“Eduskuntavaaleissa ei myöskään haettu hyväksyntää näille heikennyksille, vaan erityisesti perussuomalaiset lupailivat aivan muuta kuin mitä nyt tekevät”, vasemmistoliiton puheenjohtaja sivaltaa.

Li Andersson sanoo, että hallitus valitsee itse, millä tavalla haluaa työmarkkinapolitiikkansa tehdä.

“Valitettavasti he ovat valinneet tien, jossa työntekijäpuolen asemaa yksipuolisesti heikennetään ja jossa he eivät ole valmiita aitoihin neuvotteluihin työntekijöiden järjestöjen kanssa. Tässä tilanteessa työntekijät käyttävät niitä keinoja, mitä heillä demokraattisissa yhteiskunnissa on käytettävissään ja osoittavat mieltä hallituksen työntekijöihin kohdistuvia heikkennyksiä vastaan”, Andersson toteaa.

“Eli jos lakko ärsyttää ja hankaloittaa elämää, muista lähettää siitä palautetta Petteri Orpolle, Riikka Purralle ja heidän hallitukselleen”, hän päättää.