Suomen ja Yhdysvaltain välinen sotilassopimus julkaistiin torstaina. Siinä Yhdysvallat saa muun muassa oikeuden käyttää 15 sotilasaluetta Suomessa, minkä lisäksi sopimus mahdollistaa sotilastarvikkeiden varastoinnin. Suomen lisäksi Ruotsi ja Tanska ovat parhaillaan solmimassa vastaavia sopimuksia, Norjalla sellainen jo on.

DCA:n lopullisesta hyväksymisestä päättää eduskunta. Käytännössä hyväksyminen on varmaa, mutta vasemmistoliiton kanta sopimukseen on vielä auki. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoi KU:n Kaikki Uusiksi -podcastissa, että kanta muodostetaan sopimuksen tultua julki. Samalla hän hymähti, että muut puolueet tuntuvat sopimuksen jo hyväksyneen.

Odotettavissa on, että DCA-sopimus herättää vasemmistossa jonkin verran ristivetoa. Puolueen pitkäaikainen kansanedustaja Markus Mustajärvi tyrmää sopimuksen KU:lle lähettämässään kirjoituksessa. Mustajärvi istui eduskunnassa 2003–2023.

– Yhdysvaltain kanssa solmittu kahdenkeskinen sopimus sitoo meidän kätemme vieläkin tiukemmin kuin Nato-jäsenyys. Sama kaiku on askelten niin EU- kuin Nato-polullakin, Mustajärvi lataa kirjoituksessaan.

Mustajärvi kysyy, mitä viidentoista alueen avaaminen Yhdysvalloille tarkoittaa.

– Avaako itsenäinen maa viisitoista aluetta vieraan vallan sotilaskäyttöön niin, että kyseisellä maalla ei ole oikeutta tarkistaa, mitä siellä tukikohdissa touhutaan? Mikä itsenäinen maa solmii juridisen sopimuksen esimerkiksi oman maansa liikenneinfran käytöstä niin, että sopimusta tulkitsee vieras sotilasvalta?

Samalla Mustajärvi huomauttaa, ettei Suomi asettanut minkäänlaisia varaumia ydinaseiden varastoinnin ja käytön suhteen. Suomen laki tosin kieltää tällä hetkellä ydinaseiden tuomisen maahan.

– Kansallista lakia muutetaan heti, kun jenkit niin vaativat. Se lienee varmaa, sillä niin suomettunut Suomi jo on. Joudumme mahdollisesti ydinaseiden käytön jalustaksi, mutta myös niiden kohteeksi. Se kuulemma lisää turvallisuutta, Mustajärvi kirjoittaa.

Mustajärven mukaan Suomen liittymisen sotilasliitto Natoon ratkaisi Venäjän presidentti Vladimir Putin käynnistämällä täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan.

– […]mutta tämä kehitys laitettiin liikkeelle jo 1990-luvun alussa. Kun on otettu uusi askel uussuomettumisen tiellä, seuraava askel on aina kielletty.

Vaarallinen sopimus ja naiivi ministeri

Viime vaalikauden vasemmistoliiton kansanedustajana istunut Johannes Yrttiaho sanoo pitävänsä DCA-sopimusta Suomen kannalta vaarallisena. Yrttiaho muistuttaa lähettämässään tiedotteessa kritisoineensa sopimusta jo syksyllä 2022, kun neuvottelut sopimuksesta aloitettiin.

– Kun ulkopolitiikassa keskitytään hyvien suhteiden ja vuoropuhelun sijaan sotilaalliseen pelotteeseen ydinaseitakaan poissulkematta, ollaan vaarallisella tiellä, Yrttiaho sanoo lähettämässään tiedotteessa.

Yrttiaho korostaa Mustajärven tavoin, ettei sopimuksessa ole suljettu ydinaseiden kauttakulkuakaan pois. Hän huomauttaa, että keskustelu ydinenergialain muuttamisesta on jo alkanut.

– Suomi ollaan asettamassa ensin Nato-päätöksellä ja nyt puolustussopimuksella Yhdysvaltain sotilasstrategian toteuttamisen välineeksi. Suomesta puhutaan nyt etulinjan maana. Se tarkoittaa, että mikäli kiristyvä vastakkainasettelu suurvaltojen välillä johtaisi sotilaalliseen kriisiin, olisimme sitä ensimmäisenä vastaanottamassa, Yrttiaho sanoo.

Yrttiahon mukaan Yhdysvallat kokoaa DCA-sopimuksilla Pohjoismaita toteuttamaan sen sotilasstrategiaa arktisella alueella.

– Tosiasiassa Yhdysvallat on jo pitkään varautunut vähentämään suoraa sotilaallista panostaan Euroopassa. Tätä taustaa vasten puolustusministeri Antti Häkkäsen toistama ajatus, että ”vakauspolitiikka on korvattava vastapelotteella” on virheellinen, naiivi ja täysin vastuuton.

Olennaista on Yrttiahon mukaan se, että DCA-sopimuksen jälkeen Suomen kohtalosta päätetään käytännössä Yhdysvalloissa.

– Jonkin sotilaallisen kriisin sattuessa sen liennyttäminen ja välttäminen ei ole enää Suomen käsissä.

Neuvottelut DCA-sopimuksesta alkoivat elokuussa 2022. Yrttiaho sanoo nostaneensa asian monta kertaa esiin eduskunnassa. Markus Mustajärvi puolestaan mainitsi DCA-sopimuksen eriävässä mielipiteessään Nato-hakemukseen keväällä 2022.

– Sopimuksen eduskuntakäsittelystä on kaikesta päättäen nyt suunniteltu nopeaa ja muodollista. Määräenemmistön vaativa päätös yritetään viedä läpi yksimielisenä, jotta sopimuksen riskit eivät nousisi keskusteluun.

– Riskit on rehellisesti arvioitava, toisin kuin NATO-jäsenyyden kohdalla tehtiin. DCA-sopimus on saatava eduskunnassa perusteelliseen ja kriittiseen käsittelyyn, Yrttiaho vaatii.

Yrttiaho vaatii vasemmistoliiton eduskuntaryhmältä tiukkaa kantaa sopimukseen.

– Pitäisi olla selvää, että vasemmiston, ollakseen vasemmisto, tulee vastustaa eduskunnassa DCA-sopimusta, joka kasvattaa sotilaallisia jännitteitä, lisää varmuudella sotilasmenoja, heikentää Suomen turvallisuutta ja kaventaa suvereniteettia.