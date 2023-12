Valtiovarainministeriön tiistaina julkaiseman taloudellisen katsauksen synkkä viesti ei yllättänyt keskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainàa. Sen sijaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) perjantaina julkaiseman raportin viesti yllätti.

Lainà huomauttaa, että VTV moitti hallitusta siitä, että hallituksen tavoite julkisen talouden sopeuttamisesta on ristiriidassa hallitusohjelman verolinjausten kanssa. Hallitus on linjannut, ettei kokonaisveroaste saa sen päätösten myötä nousta. Mutta hallitus ei myöskään toimi, jotta veroaste pysyisi nykyisellä tasolla.

– Kokonaisveroaste tulee uusimman ennusteen mukaan laskemaan noin 2,5 prosenttiyksikköä. Se on noin kahdeksan miljardia euroa.

– Vaikka kaikki hallituksen päättämät kuuden miljardin sopeutustoimet toteutuisivat täysimääräisesti, siitä huolimatta verotuksen keveneminen on suurempaa kuin hallituksen tekemä sopeutus. Julkinen talous siis heikentyy, Lainà tiivistää.

Tähän myös VTV kiinnitti Lainàn mukaan huomiota. Samalla VTV myös totesi, etteivät hallituksen linjaukset vastaa kehysmenoja.

– Kehysbudjetointi on jo rikottu. Budjetissa on siirretty erilaisia eriä esimerkiksi investoinneissa kehysten ulkopuolella, eikä ole noudatettu aiempia tapoja kehysmenojen luokitteluun.

– Se on aika yllättävää. Tämä hallitus kuitenkin kritisoi hyvin vahvasti koronapandemian johdosta tehtyä kehyksien nostoa.

Menokehys on jokaisen hallituskauden alussa sovittu valtion menojen enimmäismäärä. Etenkin kokoomus kritisoi voimakkaasti viime hallituskaudella Sanna Marinin hallitusta kehysten rikkomisesta.

– Nyt hallitus on ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman kohdalla rikkonut kehysmenettelyn. Sitä voi pitää hämmästyttävänä, kun tavoitteena oli sitoutua kehysmenettelyyn. Lainà toteaa.

Sinänsä kehysmenettelyssä on hänen mukaansa paljon kehitettävää. Esimerkiksi valtion tulopuoli puuttuu kokonaan siitä.

– Nyt on menty vanhoilla säännöillä, mutta niitäkin on rikottu. Se on aika ristiriitaista suhteessa tämän hallituksen omiin puheisiin.

VM:n tiistaina julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan, että Suomen velkaantuminen jatkuu. Kuten edellä mainittiin, se ei yllätä Lainàa.

– On aiemmin varoiteltu, että velkaantuminen tulee tällä hallituskaudella jatkumaan ja itse asiassa kasvamaan. Hallitus on esiintynyt sopeuttavana hallituksena, mutta itse asiassa se ennemmin törsää verotuksen keventymisen muodossa.