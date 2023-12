Teollisuusliitto laajentaa poliittisia työtaistelutoimiaan. Liitto ilmoitti torstaina jättäneensä ilmoitukset Kilpilahden ja Kokkolan teollisuusalueiden alasajoa koskevista työtaistelutoimista. Työtaisteluilla vastustetaan oikeistohallituksen ajamia uutoksia, joiden ammattiyhdistysliike näkee heikentävän heikentävän työelämää.

Kahden päivän mittaiset työtaistelutoimet toteutuvat helmikuun alussa. Niihin kuuluu myös Nesteen öljynjalostamon alasajo.

– Toivomme, että öljynjalostuksen keskeyttäminen saa hallituksen ymmärtämään, ettei se voi asettaa koko julkisen talouden taakkaa työntekijöiden harteille. Jo nyt leikkausten seurauksena 17 000 lasta tippuu köyhyysrajan alapuolelle. Nämä ovat duunariperheiden lapsia kaikki, sanoo Nesteen pääluottamusmies Sami Ryynänen Teollisuusliiton tiedotteessa.

Ay-liike on syksyn ja alkutalven ajan vastustanut voimakkaasti pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen toimia. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo, ettei liitto ole perääntymässä vaatimuksistaan.

– Emme voi hyväksyä työntekijöiden työehtojen ja oikeuksien heikennyksiä. Kokkolan ja Kilpilahden teollisuusalueiden alasajo on raskas päätös, mutta sekin on vain varoituslaukaus. Lisää ja lisää työtaistelutoimia on luvassa, ellei hallitus aloita aitoa keskustelua työelämäkysymyksistä, Aalto tiivistää.

Teollisuusliitto sanoi halunneensa kertoa työtaistelutoimista jo nyt, jotta tuotannon turvalliseen alasajoon jää riittävästi aikaa.