Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ihmettelee reaktioita, joita ulkoministeriön henkilöstön ulkoministeri Elina Valtoselle lähettämä kirje on aiheuttanut. STT uutisoi keskiviikkona, että 79 ulkoministeriön työntekijää kritisoi marraskuussa lähetetyssä kirjeessä Suomen hallituksen Lähi-idän politiikkaa.

Andersson huomauttaa, että kirjeessä tuodaan esille samoja huomioita Gazan tilanteesta kuin esimerkiksi YK on nostanut esille.

– On selvää, että myös ministeriön virkakunnalla on sananvapaus ja mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, Andersson sanoo.

Andersson toivoo, että suomalaisdiplomaattien toimintatavan kommentoinnin asemesta huomion tulisi olla kirjeen sisällössä.

– Gazan humanitaarinen tilanne on akuutti ja päivä päivältä paheneva, Andersson huomauttaa.

”Niin Suomen kuin kansainvälisen yhteisön on tehtävä enemmän tulitauon aikaansaamiseksi ja humanitaarisen avun varmistamiseksi.”

Terroristijärjestö Hamasin Israeliin tekemää julmaa iskua seurannut Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut monta kuukautta. Kymmeniä tuhansia palestiinalaisia on kuollut, heidän joukossaan on tuhansia naisia ja lapsia.

Andersson nostaa esiin, että Etelä-Afrikka on nostanut kansainvälisessä rikostuomioistuimessa kanteen Israelia vastaan. Sen käsittely on nyt alkanut.

– Prosessi on erittäin tärkeä kansainvälisen oikeuden uskottavuuden ja ennen kaikkea Gazan siviilien kärsimyksen lopettamisen näkökulmasta, Andersson sanoo.

Ulkoministeriön työntekijät lähettivät kirjeen sen jälkeen kun Suomi oli pidättäytynyt YK:ssa äänestämästä tulitaukoa Gazaan vaatineen päätöslauselman puolesta. EU-maiden joukossa oli Suomen kanssa, mutta myös eri tavoin äänestäneitä. Joulukuussa Suomi äänesti vastaavan päätöslauselman puolesta.

– Keskeisin kysymys kuuluu, mihin toimenpiteisiin Suomi aikoo ryhtyä näiden tavoitteiden edistämiseksi.