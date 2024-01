ILMOITUS ILMOITUS

Li Anderssonin aikataulu 8.–11.1. 8.1 Kierros Satakunnassa ja Vaasassa 9.1. Kolme keskustelutilaisuutta ja tv-tentti Helsingissä 10.1. Kierros Keski-Suomessa 11.1. Kierros Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä

Äänekoskella selviää, että juna ei ole kuljettanut hiljaista puheenjohtajaa. Li Andersson tarttuu mikrofoniin ja pitää puheen, jossa niputtaa presidentinvaalikampanjansa ydinteemat tottuneesti. On käynnissä vasemmistoliiton presidentinvaaliehdokkaan Keski-Suomen-kiertueen ensimmäinen tilaisuus.

On keskiviikko. Tiistaina Andersson osallistui päivän aikana kolmeen tilaisuuteen ennen iltaa, jolloin vuorossa oli Ylen ehdokastentti. Yleensä ennen isoja tv-tenttejä päivät rauhoitetaan, jotta ehdokas pystyy keskittymään satojentuhansien katsojamäärät keräävään ohjelmaan. Nyt niin ei ole käynyt.

Maanantaina Andersson puolestaan reissasi Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Siellä tie vei Porista muutaman välistopin kautta Vaasaan.

Ei siis ihme, että keskiviikkona aamupäivällä Jyväskylään vievässä junassa istuu väsynyt puheenjohtaja. Junassa ehtii onneksi levähtämään – kolmisen tuntia kestävän matkan aikana pitää vain antaa kaksi haastattelua ja päivittää sosiaalista mediaa.

Kampanjoinnissa glamour on aina kaukana. Nyt vasemmistoliiton kampanjakoneisto on vedetty vielä poikkeuksellisen pieneksi, kun vaalitappio eduskuntavaaleissa toi kauniisti sanottuna taloushaasteita.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja matkustaa junassa yksin. Tarkoitus on kysyä, saako Andersson istua junassa rauhassa. Ennen kysymystä jonkinlaisen vastauksen saa ravintolavaunussa, jossa Andersson saa muutaman kannustavan kommentin. Sen enempää huutelua ei kuulu.

Tuttu kuski

Jyväskylässä on tuttu vastassa. Vasemmistoliiton keskisen alueen toiminnanjohtaja Veera Kiretti odottaa rautatieaseman edustalla. Maanantaina Kiretti kuskasi Anderssonia Pohjanmaalla, nyt vuorossa on ajelua Keski-Suomessa.

Jyväskylästä kestää autolla noin 45 minuuttia Äänekoskelle. Ensimmäinen vierailukohde on valittu tarkoin – Äänekoski on vasemmistoliiton vankkaa kannatusaluetta, mutta viime eduskuntavaaleissa kannatus romahti siellä. Samalla lähti myös vasemmistoliiton kansanedustajan paikka Keski-Suomessa.

Romahdusta selittää osin se, että vuonna 2019 kansanedustajaksi Keski-Suomesta noussut Juha Kautto ei enää ollut ehdolla. Kautto sai valtaosan äänistään juuri Äänekoskelta.

Äänekoskella on vuorossa mitä perinteisin suomalainen vaalitilaisuus. Paikka on ison kaupan pihalla, ja tilaisuus alkaa Anderssonin puheella. Siinä hän niputtaa nopeasti vaaliteemansa, minkä jälkeen ihmisillä on aikaa ottaa yhteiskuvia ja keskustella Anderssonin kanssa.

– Vain makkarat puuttuvat, Kiretti tiivistää.

Kiertueaikataulu on tiukka. Äänekoskella ehditään viettää 45 minuuttia, minkä jälkeen on aika hypätä takaisin autoon. Edessä on siirtymä Laukaaseen, niin Andersson kuin Kiretti varmistavat useampaan otteeseen oikean taivutusmuodon.

Laukaassa odottaa yksi suomalaisten pyhimmistä paikoista – huoltoaseman baari. Aikojen muutoksesta kertoo jotain se, että paikkaa pyörittävät nykyään maahanmuuttajat – tarjoilut ovat sitten mitä perinteisimmät. Kovaan nälkään tarjolla on muun muassa lihapiirakka, joka on täytetty HK:n sinisellä.

Andersson sanoo tilaisuuden jälkeen hätkähtäneensä yleisöä. Se oli nimittäin jäyhää. Ilmeet eivät paljastaneet mielipidettä, mutta reaktio Anderssonin puheeseen kyllä. Aplodit ja kiitokset seuraavat, kun Andersson on toisin sanoin toistanut aiemmin pitämänsä puheen teemat.

– Puheenjohtajana oppii sanomaan samat asiat eri tavoin, Andersson itse sanoo.

Oikeistohallituksen politiikan lisäksi kysymyksissä nousee eri paikoissa muutama asia esiin. Yksi näistä on Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen DCA-sotilassopimus. Etenkin vasemmistoliiton vanhemmalle kannattajakunnalle se on vaikea asia.

Andersson painottaa samaa kuin Ylen tentissä, vasemmistoliittoa sopimuksessa hiertää epäselvät muotoilut ydinaseista ja tuomiovallasta.

45 minuuttia kestävä tilaisuus päättyy samalla tavalla kuin Äänekoskella, ihmiset jonottavat yhteiskuviin. Sitten taas autoon, ja matka kohti kiertueen viimeistä pysäkkiä Jyväskylää alkaa.

Tällä kertaa aikatauluun on tosin tehty tärkeä varaus, puoli tuntia on pyhitetty ruokailulle. Usein muuten erinomaisista aikatauluista unohtuvat ruokailut. Nyt aikaa on peräti lämpimälle ruoalle.

Iso alue

Veera Kiretti on johtanut vasemmistoliiton keskistä aluetta parisen vuotta. Massiivinen alue ulottuu aina Vaasasta, Tampereen kautta Jyväskylään. Se myös selittää, miksi Kiretti kuskasi Anderssonia aiemmin viikolla Pohjanmaalla.

Puheenjohtajan vierailu alueella on todella tärkeätä, Kiretti painottaa.

– Vaikka meillä on koko ajan kasvava porukka, on se kuitenkin aika pieni. Se, että Li tulee paikalle, on henkeä nostattava asia. Siitä ollaan todella ylpeitä, että meidän puheenjohtajamme tulee.

– Kun tätä kiertuetta on tehty, on huomannut, ettei ole mikään ongelma saada ihmisiä antamaan omaa aikaansa sen eteen. Kaikki ovat todella innoissaan tekemässä.

Jyväskylän pääkirjastossa sali täysi sali odottaa Anderssonia. Pitkä päivä ei ole hyydyttänyt presidenttiehdokasta, melkein päin vastoin. Kolmannen kerran Andersson sanoo samat asiat eri sanoin.

Omien kannattajien lisäksi vierailulla onkin toinen merkitys.

– Se on näkyvyyden kannalta todella tärkeä, emme me tällaisia yleisömassoja saada ilman Litä. Jokainen paikallismedia on kiinnostunut Listä. Totta kai se tuo meille lisää näkyvyyttä, Kiretti sanoo.

Jyväskylässä kysymykset kertovat hyvin, minkä puolueen tilaisuudesta on kyse. DCA-sopimus, sotilasliitto, ihmisoikeudet nousevat muun muassa aiheina esiin.

Loppuun vielä yhteiskuvat, sitten on pakko kiirehtiä kohti junaa. Yksi kampanjapäivä on jälleen takana, ainakin melkein.

Jyväskylässä Andersson sanoi tarvitsevansa kevyempää katsottavaa, mutta koneelta kuuluva näppäimistön äänet ja tulevia vaaliohjelmia koskeva puhelinkeskustelu kertovat muusta. Seuraavat vaalit odottavat aina.

Juna kohti Tamperetta ja Helsinkiä lähtee iltaseitsemän jälkeen. Junassa Andersson ottaa ensimmäiseksi kuuman teen, äänen pitää kantaa vielä monta päivää. Huomenna on seuraava kiertuepäivä.

Juttua päivitetty 13.1. klo 13. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että Jyväskylästä Äänekoskelle menisi autolla noin 45 tuntia. Matkaan menee 45 minuuttia.