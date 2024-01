Palvelualojen Ammattiliitto PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne muistuttaa siitä, että ammattiliittojen lakkoliikkeen takana ovat hallituksen toimet.

– Tavoitteemme ei tietenkään ole ollut joutua näin laajoihin lakkoihin. Palkansaajaliikkeen kaikki aiemmat toimet ovat olleet maltillisia ja hallitukselle on annettu monta mahdollisuutta perääntyä. Koska toimilla ei ole ollut vaikutusta, täytyy keinoja koventaa, hän sanoo

Hän toteaa, että PAM ja sen jäsenistö on ollut SAK:n ammattiliittojen PainavaSyy -kampanjassa aktiivisesti mukana alusta eli viime syksystä lähtien. Kuun vaihteessa panokset kovenevat, kun luvassa on monia erilaisia työtaistelutoimia pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman porvarihallituksen ajamia työelämän heikennyksiä vastaan. Useat liitot ovat ilmoittaneet päivän tain kahden lakoista.

”Huoli työelämästä on muuallakin kuin SAK:n liitoissa.”

Kalliorinne ei ala spekuloida sitä, kuinka pitkälle ammattiliitot ovat valmiita menemään.

– Katsomme askel kerrallaan, miten pyrimme vaikuttamaan. Pallo on kuitenkin koko ajan Orpolla ja Purralla. He voivat viheltää pelin poikki milloin vain, hän sanoo viitaten pääministerin lisäksi myös valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.).

Muut mukaan

Kalliorinne pitää merkittävänä sitä, että nyt mukaan SAK:n syksyllä aloittamiin toimiin ovat tulleet muutkin keskusjärjestöt, niin Akava kuin entistä vahvemmin STTK:kin.

– Se kertoo, että huoli työelämästä on muuallakin kuin SAK:n liitoissa, hän sanoo.

– Se todistaa myös vääriksi ne väitteet, joiden mukaan kyse olisi puoluepolitiikasta. Käsittääkseni Akavan ja STTK:n liito eivät ole kauhean puoluepoliittisia. Samalla tehdään tyhjäksi sekin väite, että kyse olisi vain Hakaniemen herrojen pelistä.

Hallituksen syy

Työnantajapuolelta tulleeseen arvioon, jonka mukaan nyt luvassa olevat kahden päivän lakot ajaisivat Suomen taloutta kurimukseen, Kalliorinne pitää rankkana liioitteluna.

– Emme me ota kontollemme tätä syyllisyyttä, sillä hallitusohjelma ja hallitus ovat tämän tilanteen aiheuttaneet. Lakkoilu on seurausta siitä, että sopimusyhteiskunta on jollain tavalla epäonnistunut, hän sanoo.

– Nyt on toimittu suomalaista, vuosikymmenet hyvin toiminutta sopimusyhteiskuntaperiaatetta vastaan. Siinä on yritetty etsiä ratkaisuja, jotka käyvät kaikille, vaikka eivät välttämättä ole olleet kenenkään unelmaratkaisuja. Nyt semmoisia ei edes yritetä.

Hän pitää myös erikoisena ajatusta, jonka mukaan kaksi päivää kaataisi Suomen.

– Jos Suomi kaatuu kahden päivän lakkoon, on se tosi heikoissa kantimissa. Suomen talouden ongelmat ovat muissa asioissa kuin näissä lakoissa.