Presidentinvaalien tulosilta alkaa kello 20, kun ennakkoäänien tulokset kerrotaan. Äänestäminen päättyy iltakahdeksalta, ja heti sen jälkeen kerrotaan ensimmäiset tulokset. Mahdollista on, että kaikkia ennakkoääniä ei vielä tuolloin ole laskettu. Joka tapauksessa ensimmäisen kierroksen tulos on selvillä reilusti ennen puoltayötä.

Mielipidemittausten mukaan toiselle kierrokselle ovat menossa kokoomuksen Alexander Stubb ja kansalaisvaltuuskunnan ja vihreiden Pekka Haavisto.

Vasemmiston järjestys

Vasemmistolaisten ehdokkaiden kohdalla huomio on siinä, kumpi kerää enemmän ääniä. Vasemmistoliiton Li Andersson on mielipidemittauksissa ollut SDP:n Jutta Urpilaista suositumpi.

Anderssonin kohdalla on mielenkiintoista, tekeekö hän Paavo Arhinmäkeä paremman tuloksen presidentinvaaleissa. Kaksitoista vuotta sitten Arhinmäki keräsi 5,5 prosentin äänisaaliin.

Urpilaisen kohtalo on jatkaa SDP:n huonoja tuloksia presidentinvaaleissa. Vuonna 2012 Paavo Lipponen sai 6,7 prosentin kannatuksen, vuonna 2018 Tuula Haatainen jäi hieman yli kolmeen. Kuusi vuotta sitten tosin Sauli Niinistön huima suosio vei kaikilta ääniä.

Joka tapauksessa Urpilaisen jääminen Anderssonin taakse olisi SDP:lle nöyryytys.

Mistä Anderssonin kannatus tulee

Anderssonin tuloksessa kannattaa katsoa, mistä hän erityisesti kerää ääniä. Jos Andersson onnistuu saamaan ääniä Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Lapissa, kertoo se, että vasemmistolla on edelleen kannatuspotentiaalia näillä alueilla. Juuri Keski-Suomesta, Satakunnasta ja Lapista puolue menetti kansanedustajan paikat viime eduskuntavaaleissa.

Andersson on aina ollut puoluettaan suositumpi poliitikko. Nyt vasemmistolaisilla ihmisillä on mahdollisuus äänestää suosittua vasemmistopoliitikkoa kaikkialla Suomessa.

Kiinnostaa on myös nähdä, miten Andersson saa ääniä Uudeltamaalta. Valtava äänipiiri on eduskuntavaaleissa ollut vasemmistolle melkoinen murheenkryyni.

Selvää on, että yhtäläisyysmerkkien vetäminen presidentin- ja muiden vaalien välillä on hyvin vaikeaa. Silti äänet kertovat ainakin kannatuspotentiaalista. Toki monella vasemmistolaisella on ollut kiusaus äänestää jo nyt Haavistoa, jotta perussuomalaisten Jussi Halla-aho ei nouse toiselle kierrokselle. Erityisesti demarien Urpilaisen kohdalla tämä ilmiö näkyy.

Miten Haavisto puhuu

Pekka Haavisto pyrkii kolmatta kertaa presidentiksi. Jos hän onnistuu pääsemään toiselle kierrokselle, kannattaa kuunnella, yrittääkö hän puhutella heti sunnuntaina jollain tapaa punavihreitä.

Haaviston kampanja on korostanut ehdokkaan porvarillista puolta. Haavisto onnistui myös suututtamaan monet syksyllä, kun totesi, ettei ole koskaan ollut punavihreä.

Toisen kierroksen asetelma Stubb vastaan Haavisto näyttää ehdokkaiden puheiden perusteella kahden hyvin samanmielisen ehdokkaan kamppailulta.