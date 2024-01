Sunnuntaina presidentinvaalista toiselle kierrokselle päässeet kokoomuksen Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen ehdokas, vihreiden tukema Pekka Haavisto alkoivat saada maanantaina tukea eri puolueiden vaikuttajilta.

Eniten huomiota herätti vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllösen julkinen tuki Stubbille. Sen perustelut kuulostivat kovin henkilökohtaisilta.

– Kun porvareista pitää kerran valita, niin valintani on Alex, kansainvälinen ja verkostoitunut älykäs osaaja, joka uskaltaa olla oma itsensä. Hänellä on sydäntä olla tukena kollegalle, myös niissä hetkissä, kun toiset mieluummin vaikenevat, Kyllönen totesi Stubbin Instagram-sivuilla.

– Se ei unohdu kun ihminen on suoraselkäinen aina. Että ei ole vain niissä hyvissä hetkissä mukana, vaan myös löytyy tuki heikommalla hetkellä kun ei ole julkisuuden suosiossa, Kyllönen sanoi.

Kyllöstä arvosteltiin laajasti syksyllä 2012, kun hän erotti Liikenneviraston silloisen pääjohtajan Juhani Tervalan. Tuolloin Stubb kannusti Kyllästä Facebookissa: ”Anna palaa Mertsi!”

Vaarallinen värisuora

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo puolestaan asettuu Haaviston taakse. Samoin tekee puolueen kansanedustaja Mai Kivelä.

– Olisi vaarallista antaa kokoomukselle värisuora ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (presidentti, pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri), etenkin, kun kokoomuksen nykyinen etujoukko ei edusta samaa ajattelua kun vielä istuva tasavallan presidentti, Saramo kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Hänellä oli myös pitkä analyysi tilanteesta viestipalvelu Threadsissa.

– Vaikka Haaviston viimeaikaiset linjaukset esimerkiksi palestiinalaisten oikeuksiin ovat olleet vääriä, on hänen edustamansa pitkä linja ollut hyvä. Presidentti on ennen kaikkea ulkopolitiikan johtaja, Saramo kirjoitti.

Hän painotti myös pohjoismaista Nato-linjaa.

– Nyt kun Suomi on Naton jäsen, olen pitänyt tärkeänä, että Suomi on Natossa yksi Pohjoismaa, eikä Itä-Euroopan pohjoinen etuvartio. Stubb sanoi vaaleissa kannattavansa Lin tavoin opin ottamista Norjalta, joka on ollut pitkään Naton jäsen. Hän ei kuitenkaan kannata Norjan linjan ydintä – oman alueen rauhoittamista ydinaseilta ja pysyviltä vierailta joukoilta, Saramo kirjoittaa.

Li on vasemmistoliiton puheenjohtaja ja presidenttiehdokas Li Andersson.

–Stubb perusteli asiaa sillä, että Suomi liittyi Natoon ilman ennakkoehtoja. Tämä on siltä osin totta, ettei yksikään maa ole voinut kirjoittaa ehtoja liittymissopimukseen. Saramo muistutti.

– Mutta oikeasti, toisin kuin vaikkapa Norjalla, joka rakensi Nato-linjansa vasta jälkikäteen, Suomi on jo etukäteen sulkenut ydinaseiden tuonnin maahamme lainsäädännössä. Sain yhden päätavoitteistani läpi ulkoasiainvaliokunnassa, kun ydinasekielto kirjattiin myös eduskunnan Nato-päätökseen. Tätä ei pidä nyt muuttaa.

– Tässä ja monessa muussa tärkeimmässä presidentin toimivaltaan kuuluvassa asiassa Pekka Haavisto edustaa Sauli Niinistön linjaa, jossa puolustuspolitiikka rakentuu oman turvallisuutemme ja lähialueemme turvaamiseen, eikä intomieliseen Yhdysvaltain seuraamiseen.

Saramo toteaa myös, että Ylen mukaan Haaviston mielestä Natolla ei ole tarvetta liikutella ydinaseita niiden pysyvistä varastoista. Suomi on Naton rajamaa, eikä tänne pitäisi Haaviston mielestä sijoittaa ydinaseita.

– Yle kertoo Stubbin ajattelevan, että ydinasepelote on osa Naton tarjoamaa suojaa, ja Natoon on menty ilman rajaavia ehtoja. Suomen kautta tapahtuva ydinaseiden kuljetus ei Stubbin mielestä tarkoita niiden pysyvää sijoittamista Suomeen, hän kertasi.

Ei koskaan kokoomuslaista

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä kertoi HS:ssä, että aikoo äänestää vaalin toisella kierroksella Haavistoa.

– Suurin syy on se, että arvioin, että Haavisto on poliittisilta linjauksiltaan kuitenkin lähempänä omia poliittisia linjauksiani, perustuen kokemukseeni heistä poliitikkoina ja puoluevalintaan.”

Hänestä olisi myös hyvä, etteivät kaikki Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajat tulisi kokoomuksesta.

– En ole ikinä äänestänyt kokoomuslaista ja tuskin tulenkaan äänestämään, hän kertoi.

Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) analysoi tilannetta Facebookissa.

– Sillä ole suurta merkitystä meidän arkeemme, kumpi vain tulee valituksi, hän arvioi.