Poliittiset työtaistelut pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvaleikkauksia vastaan ovat alkaneet tänään keskiviikkona. Lakossa ovat suurin osa pääkaupunkiseudun päiväkodeista, perhepäivähoidoista ja ryhmäperhepäiväkodeista. Lakko koskee kaikkia yksityisiä ja julkisia yksiköitä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Huomenna torstaina Helsingin Senaatintorilla järjestetään STOP nyt! -mielenosoitus, johon osallistuu ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen lisäksi myös monia muita järjestöjä, ja yksittäisiä kansalaisia.

– Meille ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin lakko ja mielenosoitus, kertoo keskusjärjestö SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen KU:lle.

– Nämä ovat meidän viimeisiä vaihtoehtojamme. Loppuviikosta lähes kolmesataa tuhatta SAK:n, STTK:n ja Akavan alojen työntekijää on työtaisteluissa ja sen lisäksi Senaatintorin mielenosoitukseen on tulossa todennäköisesti viisinumeroinen määrä ihmisiä, Syvärinen toteaa.

Yhteinen ääni kuuluu

Katja Syvärisen mukaan hallituksen politiikan vastustamiseksi tarvitaan nyt yhteistä ääntä, joka kuuluu paremmin. Työtaisteluihin on ajauduttu, koska kaikista ammattiliittojen toimenpiteistä ja mielenilmauksista huolimatta hallitus on vienyt politiikkaansa jääräpäisesti eteenpäin. Kyse ei ole veto-oikeudesta tai parlamentaarisen järjestelmän väheksymisestä, vaan siitä, että hallitus romuttaa nyt yhteisen sopimisen mallin.

Tämän vuoden puolella hallitukselta on tulossa vielä suuria heikennyksiä työelämään ja lakko-oikeuteen. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset etenevät edelleen vastalauseista huolimatta.

– Näitä asioita valmistelleissa työryhmissä meitä ei ole kuunneltu, vaikka niin annetaan ymmärtää, Katja Syvärinen toteaa.

Syvärisen mukaan SAK:ssa ymmärretään kyllä, että työtaisteluista tulee haittaa työnantajille ja myös monille tavallisille ihmisille.

– Se on aivan väistämätön seuraus siitä, kun työntekijät eivät tule työpaikalle vaan ovat lakossa.

SAK:n varapuheenjohtaja sanoo samaan hengenvetoon, että Orpon hallituksen politiikka vasta haittaa aiheuttaakin suomalaisille työntekijöille ja heidän perheilleen.

– Sosiaaliturvaleikkaukset pudottavat ihmisiä köyhyyteen, lisäävät tutkitusti lapsiperheköyhyyttä ja ne vaikeuttavat ihmisten mahdollisuuksia neuvotella palkoista ja työehdoista tulevaisuudessa. Se, että nyt aiheutamme pientä vaivaa ja osittain merkittävää haittaa elinkeinoelämälle, on pientä verrattuna sen rinnalla, mitä hallitus on nyt tekemässä, Syvärinen jyrähtää.

Pitkällä aikavälillä Katja Syvärinen arvioi, että hallituksen tekemät leikkaukset heikentävät myös suomalaisen elinkeinoelämän hyvinvointia.

– On varmasti joitakin yrityksiä, jotka näistä saattavat hyötyä, mutta kokonaisuudessaan epävakaus tulee lisääntymään työmarkkinoilla. Työehtosopimuskierroksista tulee tällä menolla todella riitaisia ja repiviä, kun kaikki asiat joudutaan käymään läpi jokaisessa TES-neuvottelussa erikseen, Syvärinen kuvailee.

”Työttömyysturvaleikkaukset iskevät pienipalkkaisiin, koska matalapalkka-aloilla on eniten työttömyyttä.”

Vastuu on hallituksella

Katja Syvärisen mukaan vastuu työmarkkinoiden umpisolmusta on Suomen hallituksella. Hän kuitenkin korostaa, että vastuussa ovat myös elinkeinoelämän järjestöt, jotka ovat käytännössä kirjoittaneet monet hallitusohjelman työelämäosioista. Katja Syvärinen kutsuu täysin poikkeukselliseksi hallituksen yksipuolista tapaa tehdä heikennyksiä suomalaiseen arkeen ja työelämään.

– Tähän saakka suomalaista työelämää on pystytty kehittämään neuvotellen niin, että se on hyödyttänyt sekä työntekijöitä että työnantajia. Myös epämiellyttäviä asioita on tullut molemmille. Tällä kertaa hyödyt menevät vain elinkeinoelämälle ja haitat vain työntekijöille. Ei ihme, että meillä ollaan vihaisia, Syvärinen toteaa.

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja heikennykset iskevät kaikkein koviten SAK:laiseen duunarikenttään. Alle 3 000 euroa kuussa tienaavien tilanteeseen niillä on kaikkein suurin vaikutus.

– Erityisesti työttömyysturvaleikkaukset iskevät pienipalkkaisiin, koska matalapalkka-aloilla on eniten työttömyyttä. Se on aivan selkeää, Katja Syvärinen sanoo.

SAK:n ja STTK:n yhteinen STOP nyt! -mielenosoitus järjestetään Helsingin Senaatintorilla torstaina 1. helmikuuta kello 12–14.