Helsingin Senaatintorille saapui poliisin arvion mukaan 10 000 ihmistä osoittamaan mieltään hallituksen työelämäpolitiikkaa vastaan. Stop nyt -mielenosoituksen olivat järjestäneet työntekijöiden keskusjärjestöt STTK ja SAK.

Mielenosoituksessa olivat puhumassa niin hallitus- kuin oppositiopuolueiden edustajia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson antoi hallituksen esityksillä murskapalautteen.

– Hallituksen politiikassa ei ole kyse pohjoismaisesta työmarkkinapolitiikasta – tämä on pohjoismaisen mallin vastakohta. Hallituksen politiikassa ei ole kyse työllisyyden parantamisesta. Näillä heikennyksillä ei ole juurikaan työllisyysvaikutuksia, Andersson totesi puheessaan.

ILMOITUS ILMOITUS

Andersson myös huomautti, että perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja, ettei lakko-oikeuteen kosketa. Nyt hallitus on rajoittamassa sitä. Andersson sormi osoitti erityisesti pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) suuntaan.

– Hallituksen politiikassa on kyse siitä, että Orpo ja Purra haluavat pysyvästi heikentää työntekijöiden työehtoja. Ja he haluavat pysyvästi heikentää ay-liikkeen mahdollisuuksia jatkossa tehdä sitä, mitä ay-liike aina on tehnyt – eli puolustaa suomalaista työntekijää.

Andersson tiivisti puheessaan, että hallituksen politiikalle on vaihtoehtoja. Hallituksen toimilla ei ratkaista yhtäkään suomalaisen työelämän todellisista ongelmista, hän sanoi.

– Työttömyys ei johdu siitä, että työttömyysturva on liian hyvä. Työttömyys ei johdu siitä, että työttömät eivät halua töihin. Yksikään yritys ei pärjää ilman hyvinvoivia, työhönsä sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä. Tätä meidän pitäisi tukea.

– Parempaa tuottavuutta? Panostetaan koulutukseen ja osaamiseen! Vähemmän poissaoloja? Panostetaan työhyvinvointiin! Vaihtoehtoja kyllä on.

Puheensa lopuksi Andersson katsoi historiaan.

– Poliittisella lakolla on aikoinaan saatu aikaan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tähän maahan. Tässä taistelussa on myös kyse demokratiasta. Hallituksen kaavaillut rajoitukset lakko-oikeuteen on sanottu olevan tyypillisiä autoritaarisille järjestelmille. Siksi me olemme täällä tänään.