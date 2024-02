Ensi viikolla nähdään jälleen laajoja poliittisia lakkoja, jotka vaikuttavat monen elämään. Maanantaina ja tiistaina Rautatiealan unioni menee porrastetusti lakkoon. Veturinkuljettajat eivät tule töihin maanantaina alkaviin työvuoroihin, kun taas liikenteenohjaajat jäävät pois maanantai-iltana klo 18.59 alkavista työvuoroista.

Liikenteenohjaajat eivät tule töihin kuin vasta tiistai-iltana klo 18.59 jälkeen alkaviin työvuoroihin.

Ensi viikon keskiviikosta perjantaihin lakkoilevat muun muassa Teollisuusliiton työntekijät. Kolmipäiväisten lakkojen piirissä on noin 60 000 työntekijää. Teollisuusliiton lisäksi työtaisteluissa ovat mukana myös Palvelualojen ammattiliitto Pam, Sähköliitto, Suomen elintarviketyöläisten liitto ja ammattiliitto Pro.

Poliittisten työtaisteluiden viesti on selvä: ammattiyhdistysliike vaatii Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitusta vetämään pois esitykset, jotka ay-liikkeen mukaan heikentävät suomalaista työelämää. Hallitus perustelee esityksiään uudistuksina, joita ilman Suomi ei pärjää.

Työnantaja ei peräänny

Helsingin Sanomain toimittaja Teemu Muhonen kirjoitti jokin aika sitten analyysissaan, että ay-liikkeen tavoitteena on saada työnantajapuoli pyytämään hallitusta perääntymään. Jos tämä on tavoitteena, keskiviikkona sen toteutuminen tuntui kaukaiselta.

Suomen suurimpia vientialan yrityksiä edustava Teknologiateollisuus piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Jaakko Hirvola ja järjestön osaamisesta ja työstä vastaava johtaja Minna Helle painottivat hallituksen esitysten tarpeellisuutta.

Helle myös lyttäsi ay-liikettä sanomalla, että hallituksen ehdottamista muutoksista työrauhalainsäädäntöön ja paikalliseen sopimiseen on neuvoteltu työmarkkinajärjestöjen kesken ”tuloksetta vuosikymmenten ajan”.

Synkkä kevät

Eduskunta palasi tiistaina istuntotauolta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tiivisti, että politiikan keväästä uhkaa tulla historiallisen synkkä.

– Tämä kevätkausi tulee olemaan käänteentekevä työntekijöiden ja suomalaisen työelämän kannalta. Viime syksynä hallituspuolueet runnoivat läpi historiallisen rajut sosiaaliturvan leikkaukset, ja tänä keväänä oikeistohallitus on yksipuolisella sanelulla tekemässä suomalaisen työntekijän asemasta monessa suhteessa Pohjoismaiden heikoimman, Andersson kirjoitti Facebook-sivuillaan.

– Näyttää siltä, että hallitukselle on tärkeintä päästä näyttämään työntekijöille ja ammattiyhdistysliikkeelle kaapin paikka – työllisyyden parantaminen, työntekijöiden osaaminen sekä hyvinvointi ja kaikki muu on toissijaista.

Vasemmisto-oppositio tulee eduskunnassa äänestämään hallituksen esityksiä vastaan, työpaikoilla ay-liike taistelee niitä vastaan, mutta hallituksella on enemmistö. Ja kuten Teknologiateollisuuden puheista voi päätellä, eivät työnantajat ole perääntymässä.

Luvassa on taatusti lisää poliittisia työtaisteluita, mutta työnantajilla on niiden näkökulmasta hyvä syy kestää. Työntekijöillä puolestaan on omasta näkökulmastaan hyvä syy laittaa kaikki peliin.

Eduskunta kun tulee tänä keväänä käsittelemään esitystä, jolla rajoitetaan poliittisten lakkojen kestoa. Samaan pakettiin on tulossa työntekijöiden henkilökohtainen sakko laittomaan lakkoon osallistumisesta.

– Monet näistä heikennyksistä eivät paranna valtiontaloutta tai lisää työllisyyttä lainkaan. Sen sijaan hallitus pyrkii pysyvästi heikentämään työntekijöiden ja ammattiyhdistysliikkeen asemaa, Andersson tiivisti.