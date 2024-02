Pääministeri Petteri Orpon (kok.) tapa johtaa oikeistohallitustaan tuo mieleen Youtubessa olevan klassikkovideon. Videolla hermonsa menettänyt jääkiekkovalmentaja kiroilee ja saa vastaukseksi, että ”asiallista kieltä pitää käyttää”. Kommentilla ei ole mitään vaikutusta valmentajan käytökseen.

Orpon hallituksen elinkeinoministeri Wille Rydman on ottanut linjakseen räävittömän kielen. Kokoomuksesta perussuomalaisiin loikannut Rydman on solvannut ammattiyhdistysliikettä ja kutsunut sitä rikollisjärjestöksi. Orpon vastaus puheisiin on ollut hiljaisuus.

Torstaina Rydman jatkoi valitsemallaan linjalla Ylen A-Talk-ohjelmassa. Asia-argumentteja ei juuri ministeriltä kuultu, puhetta ay-mafiasta, Hakaniemen palatseista ja ay-eliitistä sitäkin enemmän. Samaa viestiä Rydman on hokenut sosiaalisessa mediassa jo pitempään.

Kun provosoidaan, ei pidä provosoitua. Tätä vanhaa viisautta asiattomuuksiin alentunut Rydman ei noudata. Samalla hän myös haukkuu ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvia perussuomalaisten jäseniä.

Jos Rydman olisi yksittäinen kansanedustaja, hänen puheensa olisi helpompi ohittaa olankohautuksella. Nyt yksi Suomen korkea-arvoisimmista ihmisistä rinnastaa ammattiyhdistysliikkeen rikollisuuteen. Pääministeri Orpolle tämä ei ilmeisesti ole minkäänlainen ongelma.

Orpo on tällä hetkellä kokoomuksessa koskematon, koska hän on johdattanut puolueensa vaalivoitosta toiseen. Viimeisin kruunu on Alexander Stubbin nousu seuraavaksi tasavallan presidentiksi.

Samalla hiljaisuus Rydmanin asiattomuuksien kohdalla kertoo Orpon tilanteen heikkoudesta. Viime kesänä perussuomalaiset joutuivat taipumaan ja vaihtamaan ministeriä, kun Vilhelm Junnilan kytkyt äärioikeistoon nousivat esiin. Junnilan tilalle ministeriksi nousi juuri Rydman.

Selvää on, että perussuomalaiset eivät salli enää yhdenkään ministerin vaihtamista. Kun hallitus yrittää ajaa kokoomuksen pitkäaikaisia tavoitteita, on Orpo samalla tilanteen vanki. Orpo joutuu sallimaan raa’an kielen, jotta hän saa tavoitteensa läpi. Yhteiskunnan ilmapiirille hinta on todella kova.

Kenen sananvapaus sallitaan

Perussuomalaiset perustelevat usein kommenttejaan sananvapaudella. Onkin hupaisaa, että he ovat äärimmäisen suvaitsemattomia itseään koskevalle kritiikille.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on tehnyt rikosilmoituksia häntä fasisteiksi kutsuneista ihmisistä. Etenkin perussuomalaisia kritisoivat naiset joutuvat usein massiivisen vihaviestihyökkäysten kohteeksi.

Hupaisaa on myös niin perussuomalaisten kuin muiden äärioikeistolaisten populistien tapa leimata vastustajansa eliitiksi. Rydmanin oma tausta kun on hyvin elitistinen – oikeastaan juuri sellainen, jota perussuomalaisten kannattajat usein haukkuvat.