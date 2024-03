Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:hon kuuluvat ammattiliitot ovat aloittaneet uudet poliittiset lakot tänään maanantaina. Lakot kestävät tässä vaiheessa kaksi viikkoa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, että SAK:ssa ollaan oltu valmiita neuvottelemaan isoista periaatekysymyksistä hallituksen tavoitteiden suuntaisesti. Edes näin merkittävät vastaantulot eivät ole Elorannan mukaan herättäneet hallituksessa vastakaikua.

Lakoissa ovat mukana Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM. Myös muut SAK:laiset liitot osoittavat solidaarisuutta osallistumalla taloudelliseen taakanjakoon. Muista mahdollisista tukitoimista liitot ilmoittavat erikseen.

ILMOITUS ILMOITUS

– Haluamme varmistaa, ettei toimista ole haittaa terveydelle tai turvallisuudelle, Eloranta painottaa.

”Haluamme varmistaa, ettei toimista ole haittaa terveydelle tai turvallisuudelle.”

Avainaloilla lakossa noin 7 000

Työtaistelutoimet kohdistuvat vientiin ja tuontiin satamissa ja raiteilla. Mukana on myös suuria teollisuuslaitoksia sekä jakeluterminaaleja. Avainalojen lakkojen piirissä on noin 7 000 työntekijää.

Liitot ovat valmiita keskeyttämään lakkojen valmistelun ja lakot, jos hallituksella on valmiutta pehmentää ja tasapainottaa heikennysesityksiään.

SAK teetti Verianilla tekstiviestikyselyn SAK:laisten ammattiliittojen jäsenillä satunnaisotannalla muutama viikko sitten. Siinä kysyttiin, kannattaako vastaaja työelämän heikennyksiä vastustavien lakkojen järjestämistä. Vastaajia oli 7 598 ja heistä 81 prosenttia vastasi kannattavansa lakkojen järjestämistä. 15 prosenttia ei kannattanut ja 4 prosenttia ei osannut sanoa.

– Me teemme tämän puolustaaksemme kaikkien työntekijöiden etuja ja oikeuksia, mutta haluamme samalla varmistaa, että suomalainen työelämä on reilu ja tasapuolinen myös tuleville sukupolville. Sellainen, jossa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työehtoihin ja työoloihin sekä neuvotella ja sopia niistä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.