Suomalaisista 52 prosenttia hyväksyy lakot, jotka on suunnattu pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa porvarihallituksen suunnittelemia työelämäheikennyksiä vastaan. 42 prosenttia vastaajista ei hyväksy lakkoja.

Tämä käy ilmi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n Verianilla teettämästä, keskiviikkona julkistetusta tutkimuksesta.

Erityisen vankkaa lakkojen kannatus on SAK:n ja STTK:n jäsenliittoihin järjestäytyneiden palkansaajien keskuudessa. Lakossa ovat mukana SAK:laisista ammattiliitoista Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.

”Moni hallituksen kaavailema heikennys osuu naisiin.”

– Lakkojen hyväksyttävyys on luonnollisesti korkeinta niiden keskuudessa, joita nämä työelämäheikennykset koskettaisivat: naiset, nuoret, työttömät ja työntekijät. Tässäkin mittauksessa SAK:laisten ammattiliittojen jäsenistä 70 prosenttia hyväksyy käynnissä olevan poliittisen lakon, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Tutkimusta tehtiin eiliseen asti eli 8.–12. maaliskuuta. Aiemmassa, joulukuussa tehdyssä tutkimuksessa hyväksyjien määrä yli kymmenen prosenttia korkeampi, 63, kun kysyttiin silloisten toimien hyväksymisestä. Luku oli yhä 60, kun asiaa kysyttiin tammi – helmikuun vaihteessa.

Vasemmistoliiton kannattajat lakon takana

Eloranta uskoo, että lakkojen hyväksyntä on todellisuudessa hiukan mitattua korkeampaa.

– Vastausten keruun aikaan suomalaisille ei varmaan ollut vielä selvillä, kuinka lakot käytännössä vaikuttavat arkeen. Tällä kertaa lakot on kohdistettu avainaloille ja vaikuttavat enemmän teollisuuteen kuin kuluttajiin, hän sanoo.

Puolueiden kannattajat jakautuvat pitkälti hallitus–oppositio -linjan mukaan vastustajiin ja hyväksyjiin. Vasemmistoliiton kannattajat ovat täysin omaa luokkaansa: Heistä peräti 99 hyväksyy lakon, demareiden kannattajista 86 prosenttia ja vihreiden kannattajista 82 prosenttia. Poikkeuksen opposition puolelta tekevät keskustan kannattajat. Heistä lakon hyväksyy 32 prosenttia. Jopa Liike Nyt -kannattajista 52 prosenttia on lakon takana.

Hallituspuolueista kokoomuksen kannattajien näkemys on myös muista poikkeava. Heistä vain 15 prosenttia hyväksyy lakon. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kohdalla luku on 32. RKP:n kannattajista hyväksyjiä on 52 prosenttia.

Naiset ja nuoret lakon takana

Naisista 61 ja miehistä 38 prosenttia hyväksyy lakon.

– Moni hallituksen kaavailema heikennys osuu naisiin. Perusteettomat määräaikaisuudet, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen sekä työttömyysturvan lapsikorotuksen ja suojaosan poistaminen ovat vahvasti sukupuolittuneita toimia, Eloranta sanoo.

– Naiset eivät pidä näistä ja muista heikennyksistä. Tuoreessa tutkimuksessa he hyväksyvät niiden vastustamisen myös työtekijäpuolen vahvimmalla keinolla eli lakkoilulla.

18–40-vuotiaiden keskuudessa lakon hyväksyttävyys on 60 prosenttia. Ikäryhmistä alhaisinta lakkojen hyväksyntä on yli 60-vuotiaissa vastaajissa.

– Nuoret aikuiset ovat huolissaan, mihin suuntaan suomalainen työelämä on menossa. Esimerkiksi työuransa alussa olevan pääsyä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin ollaan vaikeuttamassa. Nuoret kärsisivät tästä ja muista Orpon-Purran hallituksen kaavailemista heikennyksistä koko lopun työuransa. On siis aivan luonnollista, että he vastustavat niitä, Eloranta toteaa.

Vain peruskoulun käyneistä vastaajista lakon hyväksyy 58 prosenttia, muista 48 prosenttia. Työttömät hyväksyvät sen useammin (74 prosenttia) kuin muut, joista karsaimmin siihen suhtautuivat yrittäjät. Heistä lakon hyväksyy 30 prosenttia. Sen sijaan työntekijöistä 61 prosenttia ja opiskelijoista 58 prosenttia hyväksyy lakon.

SAK:n Verianilla teettämään kyselyyn vastasi 2 788 henkilöä. Sen virhemarginaali on noin 1,9 prosenttiyksikköä.