Hallituksen teatteri jatkuu, kuuluu Teollisuusliiton varapuheenjohtajan Turja Lehtosen kommentti jumiutuneesta työmarkkinatilanteesta. SAK:n hallitus päätti keskiviikkona jatkaa nykyisiä työtaisteluita viikolla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi satamat pysyvät kiinni myös ensi viikon.

– Maan hallitus ei ole ottanut mistään kiinni. On pyydetty, että teatteri loppuisi, mutta nyt nähtiinkin vain kolmas näytös, Lehtonen paaluttaa KU:lle.

Lehtosen arvio nyt käydystä keskustelukierroksesta on selvä. Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksella ei hänen mukaansa ole minkäänlaista halua hakea tilanteeseen ratkaisua.

– Pidän erittäin valitettavana sitä, että hallitus yhdessä elinkeinoelämän ja Suomen yrittäjien kanssa haluaa selkävoittoa. On tultu ennennäkemättömään tilanteeseen, jossa hallitus on kahden järjestön panttivankina. Se on surullista ja ennenkuulumatonta, Lehtonen sanoo.

Lehtonen huomauttaa, että selkävoiton hakemisesta työmarkkinoilla ei ole koskaan seurannut mitään hyvää.

– Tämä tulee hankaloittamaan kaikkia neuvottelupöytiä tästä eteenpäin.

SAK:n hallituksen puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tiedotustilaisuudessa, että vastaantulona se on esittänyt minimiehtojen turvaamista.

– Ehdotimme hallitukselle minimityöehtojen turvaamista seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Hallitus on todennut, ettei se tavoittele työehtosopimuksien yleissitovuuden tuoman minimiturvan poistamista. Se ei kuitenkaan hallitusohjelmaneuvotteluissa perehtynyt paikallisen sopimisen toteutuksen tarkkoihin seurauksiin. Aikalisän ansiosta olisi aikaa arvioida laajemman paikallisen sopimisen vaikutuksia, Eloranta muotoilee SAK:n tiedotteessa.