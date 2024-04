Yhdysvaltalainen monialayhtiö Amazon on luopumassa Just Walk Out -teknologian käytöstä Amazon Fresh -ruokakaupoissaan, kertoo uutistoimisto AP.

Just Walk Out -konsepti tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että asiakas skannaa kauppaan saapuessaan puhelimellaan QR-koodin, valitsee hyllyistä haluamansa tuotteet ja poistuu kaupasta. Kassoja ei tätä teknologiaa käyttävissä kaupoissa tarvita, vaan Amazon veloittaa tuotteet suoraan asiakkaan tililtä. Just Walk Out -teknologiaa käytti yli puolet Amazonin Fresh -ruokakaupoista. Vuonna 2016 lanseerattu Just Walk Out oli Amazonin ”suurin ja rohkein” innovaatio päivittäistavarakaupassa.

”Teknologia” ja ”innovaatio” ovat kuitenkin vääriä sanoja kuvaamaan Amazonin viritelmää. Vaikka konsepti vaikuttaa täysin automatisoidulta, todellisuudessa työn tekivät edelleen ihmiset.

Amazon toteutti järjestelmänsä palkkaamalla Intiassa yli tuhat ihmistä katsomaan kauppojen valvontakamerakuvia, merkitsemään videoita ja käytännössä hoitamaan kassatyöntekijöiden työn. Kassat olivat kyllä olemassa, mutta ne ulkoistettiin toiselle puolelle maapalloa. Asiasta kertoi yhdysvaltalainen teknologiajulkaisu The Information.

Just Walk Out kärsi moninaisista ongelmista jo ennen lakkauttamistaan. Usein järjestelmä toimitti asiakkaille kuitteja vasta tunteja kaupasta poistumisen jälkeen. Tämä johtui siitä, että ulkoistettujen kassatyöntekijöiden piti katsoa videoita ja merkitä tuotteet jokaiselle asiakkaalle, mikä vei aikaa. Kauppoihin sijoitetut videokamerat ja skannerilaitteet olivat myös huomattavan kalliita.

Amazon on kertonut ottavansa ruokakaupoissaan käyttöön ”älykkään skannauksen”, jossa asiakas skannaa itse ostamansa tuotteet suoraan kaupassa, eikä niitä tarvitse skannata erikseen. Samankaltainen järjestelmä on käytössä myös monissa suomalaisissa ruokakaupoissa.