Euroopan parlamentin jäsen Silvia Modig (vas) on pettynyt EU:n uuteen maahanmuutto- ja turvapaikkapakettiin. Hän äänesti lakikokonaisuuden hyväksymistä vastaan parlamentin täysistunnossa keskiviikkona.

Euroopan parlamentti kuitenkin hyväksyi kymmenen säädöstä, joilla EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa uudistettiin.

Silvia Modigin mukaan maahanmuuttopolitiikka on jo pitkään ollut EU:n häpeäpilkku. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n tilastotietojen mukaan viime vuonna Välimereen hukkui tai katosi yli 3 000 ihmistä matkalla kohti Eurooppaa.

– EU:n meri- ja rajavartiolaitos Frontex on seurannut vierestä, kun pakolaisten veneitä on hinattu pois EU:n aluevesiltä, jotta he eivät voisi hakea turvaa Euroopasta, Modig kertoo.

– Nykytila on täysin kestämätön, mutta en voi hyväksyä sitä, että epäkohtiin yritetään vastata ihmisoikeuksia kunnioittamattomalla politiikalla, josta on ihmisarvo ja solidaarisuus kaukana, Modig sanoo.

Prioriteetit päälaellaan

Turvapaikkapolitiikan uudistuksiin kuuluu esimerkiksi suoraan rajalla tapahtuva nopeutetun käsittelyn menettely. Menettely hyväksyttiin EU-parlamentissa äänin 404 puolesta, 202 vastaan ja 16 tyhjää. Silvia Modig äänesti menettelyä vastaan.

Nopeutettuun käsittelyyn ohjataan ne ihmiset, joiden lähtömaan hakemuksista hylätään keskimäärin 80 prosenttia. Lisäksi EU maksaa kolmansille maille siitä, että ne eivät päästä ihmisiä EU-alueelle hakemaan turvapaikkaa.

– Paketin hyväksymällä EU kääntää turvapaikkaprosessin prioriteetit päälaelleen: sen sijaan, että pyrittäisiin pikaisesti auttamaan kipeiten turvaa tarvitsevia ihmisiä, uudessa mallissa pyritään pikaisesti tunnistamaan ne ihmiset, jotka eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan, ja palauttamaan heidät mahdollisimman nopeasti, Modig toteaa.

Uudistukset voivat myös lisätä Suomen ja muiden EU:n ulkorajoilla olevien valtioiden paineita. Jäsenmaat eivät esimerkiksi ole velvoitettuja vastaanottamaan ihmisiä sellaisesta EU-maasta, jonne saapuu poikkeuksellinen määrä tulijoita. Oman vastuunsa voi hoitaa maksamalla tälle jäsenmaalle.

Ilman vastuunjakoa ulkorajojen maiden tilanne jatkuu vaikeana.

– Ilman vastuunjakoa ulkorajojen maiden tilanne jatkuu vaikeana. Ei ole Suomen etu, että muut jäsenmaat eivät tue meitä, jos itärajan tilanne vaikeutuu, Modig sanoo.

Modig kertoo pitävänsä uudistusta kokonaisuutena häpeällisenä.

– Ennusteiden mukaan pakolaisuus varsinkin ilmastonmuutoksen johdosta tulee vain kasvamaan. Nyt olemme valitsemassa lyhytnäköisiä toimenpiteitä, jotka eivät tarjoa kestävää ja ihmisoikeusperustaista ratkaisua, Modig kiteyttää.