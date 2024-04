Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen on määrä tiistaina kertoa, minkälaisia lisäleikkauksia se aikoo tehdä julkisen talouden alijäämän paikkaamiseksi. Helsingin Sanomain tietojen mukaan hallitus aikoo myös nostaa yleisön arvonlisäverokannan 24:stä 25,5 prosenttiin.

Tilanteeseen liittyy vielä monta jossia, kun varsinaisia päätöksiä ei ole vielä kerrottu. Yksi jos on kuitenkin varma. Jos hallituksen suosio alkaa pudota kehysriihessä tehtyjen päätösten vuoksi, ei tilanteesta kannata oppositiossa liikaa riemastua.

Hallituksen suosion menettäminen on toki lähtökohtaisesti oppositiopuolueiden näkökulmasta hyvä asia. On myös helppo löytää perusteita, miksi nykyinen oikeistohallitus tekee paitsi kovaa myös täysin vääränlaista politiikkaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Miksi sitten kieltää ilo, jos hallituksen suosio alkaa pudota. Yksinkertaisesti siitä syystä, että kehysriihen jälkeen Orpo ja perussuomalaiset etunenässä pääsevät sanomaan, että me sentään yritimme. Tämä edelleen sillä oletukselle, että hallitus aikoo oikeasti nostaa veroja.

Toinen syy on se, että suosion menetyksen taustalla olisi veropäätökset, eikä esimerkiksi pienituloisiin iskevät leikkaukset. Ne eivät ainakaan vielä ole näkyneet suuremmin hallituspuolueiden kannatuksessa.

Keskustaoikeistossa melkoiseksi mantraksi on noussut entisen EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckeriin suuhun laitettu sitaatti: ”Tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, miten tulisimme uudelleenvalituksi, jos teemme sen.”

Lausahdus kuvaa hyvin vaihtoehdottomuutta korostavaa politiikkaa. Sitä Orponkin hallitus on tarjonnut. Sen mukaan isoille leikkauksille ja muun muassa bensaveron alennukselle ei ole vaihtoehtoa. Bensaveron alennusta hallitus tuskin peruu, koska sillä on perussuomalaisille identiteettipoliittisesti valtavan suuri merkitys.

Selvää on, että jos hallituksen suosio alkaa pudota, putoaa se hallituksen päätösten vuoksi. Opposition tarjoamilla vaihtoehdoilla ei vielä ole kovin paljon vaikutusta ollut – ainoana suurena poikkeuksena vasemmistoliitto, jonka kannatus on Ylen gallupissa nyt yli kaksi prosenttiyksikköä eduskuntavaalien tulosta parempi.

Melko todennäköistä on, että Orpon hallitus tulee rakentamaan kehysriihen päätöksistä ”ei vaihtoehtoa” -tarinan. Vasemmistopuolueet voivat siihen todeta, että vaihtoehtoja kyllä on. Seuraava temppu on saada ihmiset kannattamaan niitä.