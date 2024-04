Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä?

– Ideastani syntynyt eduskunnan vegeruokapäivä. Olemme valmistelleen sitä pitkään ja se järjestettiin vihdoin keskiviikkona. Se oli menestys! Paikalla oli tosi hyvin väkeä, laskin, että ainakin 46 kansanedustajaa. Lisäksi näin ympäristöministeri Kai Mykkäsen, eduskunnan pääsihteerin ja ministeriöiden väkeä.

Paikalla oli tosi hyvin väkeä, laskin, että AINAKIN 46 kansanedustajaa.

”Nyt on koulutuslupaukset on taas petetty.”

– Nämä olivat vegemessut eduskunnan väelle. Yksi näytteilleasettaja kertoi jakaneensa 200 maistiaista.

– Tarkoitus oli löytää yhteistä näkemystä eduskunnan sisällä siitä, että vegaaninen ruoka on meidän yhteinen etu ja se koskettaa ympäristöä, ilmastoa, eläimiä ja kansanterveyttä. Maataloudesta kiinnostuneet ymmärtävät, missä tulevaisuus on, koska yli puolet suomalaisesta ruoantuotannon kasvusta jatkossa kasvispohjaista.

– Huomaan, että ajattelussa eduskunnassakin on tapahtunut muutosta, koska paikalla kävi väkeä kaikista puolueista, myös keskustasta ja perussuomalaisista. Eikä kukaan sanonut mitään negatiivista. Ideamme olikin purkaa vastakkainasettelua ja koota näkemyksiä yhteen. Tämä on asia josta voisi löytää parlamentaarisen sovun.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Hallituksen kehysriihen. Se näkyy ja kuuluu eduskunnassa kaikessa, esimerkiksi ryhmäkokouksessa ja kyselytunnilla.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Kehysriihi ja valitettavasti negatiivisessa mielessä, koska 1,4 miljardin leikkaukset olivat niin kova pommi.

– Vaikka muutenkaan ei ole kova luotto istuvaan hallitukseen, silti sieltä tuli paljon sellaista, mitä emme olisi uskoneet. Plus iso kasa rikottuja lupauksia, kuten sadan miljoonan leikkaus ammatillisesta koulutuksesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen moukarointi. Nyt on koulutuslupaukset on taas petetty, vaikka kyselytunneillakin on useamman ministerin suulla vakuutettu, että ammatillisesta koulutuksesta ei leikata.

– Kolmen miljardin edestä päätöksiä on massiivinen asia politiikassa koko keväälle.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Nostan yksityiskohdan kehysriihestä. Se on metsähallituksen tuloutustavoitteen nostaminen. Se tarkoittaa, että meillä on taho, jonka tehtävä on huolehtia valtion metsistä ja täyttää suojelutavoitteita, mutta samaan aikaan sillä on velvoite tuottaa valtiolle rahaa, jota se saa pääosin hakkuilla. Kun tuloutustavoitetta nostetaan, se lisää hakkuupaineita.

– Tätä asiaa on tärkeä seurata, koska valtio hallinnoi niin suurta osaa metsistämme ja se taas kytkeytyy meidän haastavimpiin ympäristötavoitteisiin. Huomionarvoista on se, että pääministeri sanoi ennen vaaleja, että hänen mielestään hakkuutavoitetta voisi laskea.

– Kehysriihipäätöksissä on vaikka kuinka paljon pieniä yksityiskohtia, joita voisi nostaa. Tämä on on yksi oleellinen.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Luin juuri loppuun Niko Hallikaisen romaanin Suuri märkä salaisuus. Se on ihan superhyvä ja tosi hyvin kirjoitettu laman lapsen kasvukertomus. Nyt aloitin kuuntelemaan äänikirjana brittiläisen biologin Merlin Sheldraken teosta Näkymätön valtakunta, joka kertoo siitä, kuinka sienet muuttavat maailmaa. Se on tietokirja sienten ihmeellisestä maailmasta, ja vaikka en ole kirjassa vielä kovin pitkällä, se on jo räjäyttänyt tajuntaa. Todella mielenkiintoinen!

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.