SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen on huolissaan siitä, että Suomessa on hallitus, joka järjestelmällisesti tuhoaa suomalaista hyvinvointivaltiota ja vie Suomea kauemmas pohjoismaisesta mallista kohti itäeurooppalaista totalitarismia.

Syvärinen puhui vappuna 2024 Uudessakaupungissa ja Porissa.

Hän muistutti pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman porvarihallituksen sanoneen, että sillä on lupa toimia, koska vaaleilla valitun eduskunnan enemmistö on antanut sille luottamuksen ja hyväksynyt hallitusohjelman ja esitetyt toimet. Syvärinen huomautti, että juridinen lupa ei ole sama asia kuin lupa viedä tavoitteensa maaliin sivuilleen katsomatta.

ILMOITUS ILMOITUS

”On lupa toimia poliittisesti ja äänestää.”

– Näin voi todellakin aivan laillisesti toimia. Mutta näin ei ole suomalaisessa demokratiassa ollut tapana tehdä, hän korosti.

– Suomalaista demokratiaa on päinvastoin määrätietoisesti pyritty kehittämään osallistavaan suuntaan, jossa pieniä ja suuria päätöksiä tehtäessä otetaan mukaan ne, joita päätökset koskevat.

Tärkeä kansalaisyhteiskunta

Syvärinen totesi suomalaiseen demokratiaan aina kuuluneen myös vahvasti kansalaisyhteiskunta ja kolmas sektori. Hän kritisoi sitä, miten hallitus työväenliikkeen ahdistelun lisäksi leikkaa niin rauhajärjestöjen avustuksista kuin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuesta.

– Hyvinvointivaltiomme toinen pilari, kansalaisyhteiskunta, on hoitanut meillä merkittävän osan palveluista. Järjestelmä on rakentunut vuosikymmenien aikana täydentämään lakisääteisiä julkisia palveluita. Hallitus leikkaa sote-järjestöjen rahoituksesta kolmanneksen samalla, kun sote-palvelut ovat väestön ikääntymisen vuoksi merkittävässä rahoituskriisissä.

Seuraavaksi rakentajasukupolvi

Syvärisen mielestä seuraava sukupolvi on rakentajasukupolvi, joka joutuu rakentamaan istuvan hallituksen jäljiltä uudelleen niin sosiaaliturvaa kuin työelämän pelisääntöjä.

– Voimme vielä vaikuttaa siihen, millaiselle pohjalle rakentamistyötä tehdään. Onko jäljellä hyvinvointivaltion tukeva kivijalka vai kasa raunioita? Tarvitsemme toivoa, työtä ja turvallisuutta.

Syvärinen muistutti myös siitä, että Suomella on vielä vaihtoehto ja mahdollisuus toimia.

– On lupa liittyä ammattiliittoon ja rakentaa parempaa työelämää. On lupa toimia poliittisesti ja äänestää, jo Euroopan parlamentin vaaleissa kesällä paremman ja oikeudenmukaisemman politiikan puolesta. Alustatyön säätely, minimipalkkadirektiivi, palkka-avoimuus, työturvallisuus, muun muassa näistä on päätetty EU:n tasolla työntekijöiden hyväksi, hän sanoi.

– Meillä on lupa osoittaa mieltä yhdessä. Poliittiset lakotkin ovat vielä mahdollisia, myös sen jälkeen, kun niiden kesto on rajattu 24 tuntiin.