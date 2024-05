Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korosti Tampereen Keskustorilla pitämässään vappupuheessa EU:n merkitystä työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi. Hän totesi oikeistohallituksen ajamien työehtojen ja ay-liikkeen aseman heikennyksien lisäävän eriarvoisuutta suomalaisessa työelämässä.

Kuluneen kauden aikana EU:ssa on saatu aikaiseksi esimerkiksi yritysvastuu- ja vähimmäispalkkadirektiivi, jotka velvoittavat suuryrityksiä puuttumaan lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön sekä hallitusta huolehtimaan työehtosopimusten riittävästä kattavuudesta. Myös alustatalouden työntekijöiden asemaa on parannettu omalla direktiivillä.

– Kesäkuun europarlamenttivaaleissa äänestetään myös reilumman työelämän ja työntekijöiden aseman vahvistamisen puolesta. Meillä ei ole varaa siihen, että tämä työ pysähtyy oikeiston nousun vuoksi, Andersson totesi.

Andersson vaati EU-tason toimia, joilla turvataan jokaisen työntekijän oikeus kollektiiviseen neuvotteluun ja lakkoiluun. Hän vaati joukkokanneoikeuden säätämistä, jotta kaikilla EU:n ammattiliitoilla olisi mahdollisuus puolustaa heikommassa asemassa olevien työntekijöiden asemaa.

Oikeistohallituksen ajamat heikennykset lisäävät suomalaisen työelämän eriarvoisuutta

– Orpon hallituksen toimien jälkeenkin vahvan neuvotteluaseman omaavat ihmiset kyllä pärjäävät. Mutta ne, joiden työmarkkina-asema on heikko, joutuvat yhä vaikeampaan asemaan. Erot kasvavat niin palkkauksessa kuin muissa työehdoissa. Työntekijöitä pakotetaan yhä vahvemmin kilpailemaan toinen toisiaan vastaan sen sijaan, että kaikkien työsuhdeturvasta ja palkkakehityksestä pidettäisiin yhdessä huolta. Kun yhteinen voima heikkenee, näkyy se pitkällä aikavälillä kaikkien arjessa, Andersson kuvasi.

Hän kumosi hallituksen väitteet ammattiyhdistysliikkeen valta-asemien puolustamisesta tai muutosvastarinnasta työmarkkinapolitiikassa. Kyse on paljon perustavanlaatuisemmista asioista – kyse on siitä, minkälainen yhteiskunta Suomi on.

– Neuvottelujärjestelmästä irtautumisen syy on yksinkertainen ja lyhytnäköinen. Eri näkemysten, tarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittamisessa ei nähdä arvoa jos on mahdollisuus jyrätä läpi oma oikeistolainen kanta, Andersson sanoi.

– Me näytämme kesäkuussa sekä Euroopalle että Orpolle ja Purralle, kuinka vahva tuki työntekijöiden oikeuksia huomioivalle, ihmisoikeuksia kunnioittavalle ja vahvalle ympäristö- ja ilmastopolitiikalle tässä maassa on!