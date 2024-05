Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haastaa perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran ilmastoväitteet. Purra antoi lauantaina puheenjohtajien EU-vaalitentissä Helsingissä ymmärtää, että esimerkiksi Green Deal on ollut Suomen kaltaisille maille huono asia, ja miten EU:ssa ajettu “liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka” olisi merkittävästi heikentänyt Suomen kaltaisten maiden kilpailukykyä.

Green deal on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka on tavoitteena on, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

– Suomella on erinomaiset edellytykset olla yksi suurimmista vihreän siirtymän voittajista, Andersson sanoo maanantaina lähettämässään tiedotteessa.

”Suurin uhka kilpailukyvylle on perussuomalaisten ja eurooppalaisen äärioikeiston neliraajajarrutus.”

Hän toteaa, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla 260 miljardin edestä vihreän siirtymän investointeja niin tuulivoimaan kuin esimerkiksi akkuteknologiaan, vetytalouteen sekä kiertotalouteen.

– Meillä on potentiaalia kestävän sähkön suurvallaksi. Kysymys on kilpailukykytekijästä, joka lunastetaan sitä hyödyntävistä työllistävistä teollisista investoinneista huolehtimalla, Andersson sanoo.

Andersson toteaa Suomen asettuneen Purran johdolla vastustamaan Euroopan tason ratkaisuja vihreän siirtymän hankkeiden rahoittamiseksi. Hän muistuttaa Suomen käyvän käy tällä hetkellä kovaa kilpailua Yhdysvaltoja vastaan näistä investoinneista.

Andersson korostaa, että mikäli EU:n ainoa vastaus on antaa Saksan ja Ranskan anteliaasti tukea omaa teollisuuttaan, tulee Suomi taatusti häviämään.

– On pöyristyttävää, että valtiovarainministeri antaa näin asiantuntemattomia ja suorastaan virheellisiä lausuntoja, Andersson sanoo.

– Kilpailukyvylle on kaikista haitallisinta, jos Suomi kääntää kelkkansa ilmastopolitiikan suunnassa ja vetää jarrut päälle puhtaan teknologian kehityksessä. Suurin uhka kilpailukyvylle on perussuomalaisten ja eurooppalaisen äärioikeiston neliraajajarrutus.