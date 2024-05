On perusteltuja syitä uskoa, että Israel toteuttaa Gazassa kansanmurhaa, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Andersson viittaa lausunnollaan YK:n palestiinalaisalueiden edustajan raporttiin.

– Gazassa tuhotaan kokonaista sukupolvea palestiinalaisia. Lapsiuhrien määrä, yli 13 000 tapettua lasta, on suurempi kuin kaikissa maailman sodissa yhteensä vuosina 2019–2022, Andersson sanoo tiedotteessa.

Gazan kaistan asuinalueista 70 prosenttia on tuhottu Israelin puoli vuotta jatkuneen hyökkäyksen aikana. Neljä viidestä Gazan asukkaasta on joutunut jättämään kotinsa. Pienemmällä kuin Uudenmaan maakunnan alueella asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista puolet on lapsia.

Suurin osa Gazan asukkaista on nyt pakkautunut Rafahiin, joka sijaitsee Gazan eteläosassa. Israel on jo tehnyt ilmaiskuja alueelle ja suunnittelee myös maahyökkäyksen aloittamista. Vasemmistoliitto vaatii, että Israelin maahyökkäys Rafahin kaupunkiin on pyrittävä kaikin diplomaattisin tavoin estämään.

– On selvää, että pelkkä paheksunta ei riitä lopettamaan verenvuodatusta Gazassa. Euroopan Unionin ja muun kansainvälisen yhteisön on asetettava tuntuvia taloudellisia pakotteita ja diplomaattisia sanktioita Israelille.

– Israel on pakotettava pysyvään tulitaukoon ja humanitaarisen avun päästämiseen alueelle. Vapaakauppasopimus EU:n ja Israelin välillä on jäädytettävä. Suomen on edistettävä pakotteita ja lopetettava välittömästi kaikki Israelin kanssa käytävä asekauppa. Suomalaisten korkeakoulujen on syytä katkaista yhteistyö israelilaisten yliopistojen kanssa samaan tapaan, kuin on toimittu venäläisten korkeakoulujen suhteen, Andersson painottaa.

Israel aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Gazaan sen jälkeen kun ääri-islamistinen Hamas oli hyökännyt Gazasta Israeliin. Hamasin hyökkäyksessä kuoli reilusti yli tuhat israelilaista siviiliä.

Gazassa on puolen vuoden aikana kuollut yli 35 000 ja loukkaantunut yli 60 000 siviiliä. Siviiliuhreja on huomattavasti enemmän kuin Ukrainan sodassa, jossa Venäjän täysimittainen hyökkäys on jatkunut yli kaksi vuotta.