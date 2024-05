Eduskunta on heikentämässä suden ja karhun suojelua. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi lausuntonsa EU:n aikeista heikentää suden ja karhun suojelua siirtämällä ne sekä Bernin sopimuksessa että EU:n luontodirektiivissä heikomman suojelun piiriin.

Valiokunnan jäsenet, Vihreiden Tiina Elo ja vasemmistoliiton Veronika Honkasalo jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen. Elo ja Honkasalo pitävät vastuuttomina pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen pyrkimyksiä suurpetojen ja erityisesti suden metsästyksen helpottamiseksi.

– Komission tavoite heikentää suden suojelua, ja Suomen hallituksen tahto sitä kannattaa on erikoinen, sillä tavoitelluilla muutoksilla ei ole tuntuvia vaikutuksia nykytilanteeseen, Honkasalo sanoo.

”Rauhanomainen rinnakkaiselo voisi olla paljon nykyistä helpompaa, jos siihen panostettaisiin.”

Monessa maassa hävinnyt

Elo muistuttaa siitä, että susi on Suomessa yhä erittäin uhanalainen ja tarvitsee tiukan suojelun turvaa.

– Aivan keskeinen syy suden suojelun ylläpitämiselle on susikannan suotuisan suojelun taso. Koko Euroopan tasolla susi on elinvoimainen laji vain yhdessä jäsenmaassa, kaikkialla muualla se on vähintään silmälläpidettävä, hän sanoo.

– Uhanalainen susi on kymmenessä maassa ja monesta Euroopan maasta se on hävinnyt kokonaan.

Lukuisia muita keinoja tarjolla

Elo ja Honkasalo pitävät erittäin valitettavana sitä, että suden ja muiden suurpetojen aiheuttamien ongelmien ratkaisuun haetaan apua vain pyrkimyksillä helpottaa metsästystä.

– Suurpetojen sosiaalisen hyväksyttävyyden edistämiseksi on lukuisia keinoja. Rauhanomainen rinnakkaiselo voisi olla paljon nykyistä helpompaa, jos siihen panostettaisiin. Keinoja tavoitteen edistämiseen on tutkittu ja edistetty EU:n rahoittamien LIFE-hankkeiden puitteissa. Näihin keinoihin Suomen hallitus ei halua tarttua, vaan puhuu ainoastaan metsästyksestä, Honkasalo harmittelee.

Myös Elon mielestä suurpetopolitiikassa pitäisi keskittyä olemassa olevan ennaltaehkäisevien keinojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

– Tätä linjaa tulisi edistää sekä Suomessa että EU-tasolla eikä havitella suojelutason alentamista. Suden metsästyksen helpottaminen on ristiriidassa parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon kanssa, hän toteaa.