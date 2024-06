Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä?

– Nyt on ollut tämmöinen viikko, jolloin tuntuu, että yritetään saada maailma valmiiksi. Juhannuksena oli ihanaa rentoutua pari päivää mökillä, mutta nyt on taas täysi tohina päällä, kun eduskunnassa yhä käsitellään tosi isoja asioita ennen kesätaukoa ja aikataulu elää koko ajan. Kukaan ei esimerkiksi tiedä, milloin ovat tulevat täysistunnot, kun ei tiedetä, missä aikataulussa asioita valmistuu.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Viikon isoja asioita ovat olleet esimerkiksi välikysymys elinkeinoministeri Wille Rydmanin luottamuksesta ja keskustelu äärioikeiston uhasta.

– Myös jälkimmäistä pidän itse todella tärkeänä. Halusin siinä nostaa esille perussuomalaisen puolueen vastuuta siitä, että Suomeen on luotu vihamielistä ilmapiiriä. Keskusteluhan sai kimmokkeen Oulussa tehdyistä rasistisista puukotuksista.

– Oli tärkeää tuoda esille sitä, että tällaiset teot eivät synny tyhjiössä vaan niiden takana on ideologia, jota levitetään aktiivisesti. Ja juuri perussuomalaiset ovat olleet aktiivisimpia vastakkainasettelussa ja kulttuurisodan käymisessä.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Vasemmistoliitolle tärkein asia on käännytyslaki. Siinä ollaan oikeasti potentiaalisesti rikkomassa oikeusvaltioperiaatteitamme ja toimimassa vastoin perustuslakiamme. Meille on selvää, että vasemmistoliiton politiikan mukaista ei ole tukea käännytyslakia. Toki kannallamme on tässä vahva tuki oikeustieteilijöitä, jotka kaikki olivat perustuslakivaliokunnassa sitä meiltä, että esitystä ei pitäisi sellaisenaan hyväksyä

– Pidän hienona sitä, että olemme vasemmistoliitossa koko ajan toimineet tämän suhteen periaatteidemme mukaisesti. Kun omat arvot ovat kirkkaat, on helppo punnita käytännön politiikan kysymyksiä suhteessa niihin. Toinen ääripää on SDP:n toimintatapa, jossa puhutaan prosesseista ja hienosäädöstä.

– Käännytyslaki on iso asia myös Euroopan tasolla. En halua, että olemme maa, joka tekee tietoisesti lakia, jolla rikotaan EU-oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

– Toivon, että lain läpimenon vaatimaan viiden kuudesosan enemmistöä ei eduskunnasta löydy.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Vaikka maahanmuuton kiristyksistä on ollut jonkin verran uutisia, ne ovat jääneet vähälle käsittelylle. Juuri nytkin niitä on iso määrä eduskunnan käsittelyssä. Esimerkiksi maanantaina oli salikeskustelu vastaanottorahan leikkauksesta. Vastaanottorahan saajista on tällä hetkellä 78 prosenttia ukrainalaisia. Vaikka Suomi haluaa antaa kaiken tuen Ukrainalle, se leikkaa tästä pienestä rahasta. Se ei näytä linjakkaalta. Mielestämme riittävä tuki toki kuuluu muillekin kuin ukrainalaisille.

– Raha on niin pieni, että se ei käytännössä riitä perusravitsemukseen. Onko järkevää politiikkaa luoda näin syvää köyhyyttä hyvinvointivaltioon?

– Tänään perjantaina on lisäksi äänestyksiä, jotka koskevat muutoksia siihen aikaan, joka Suomessa pitää asua kansalaisuuden saamiseen.

– Meillä on oikeistohallitus, joka tekee hyvin perussuomalaista maahanmuuttopolitiikkaa. Se tarkoittaa, että lisätään tietoisesti paperittomuutta ja heikennetään jo valmiiksi heikossa asemassa olevien ihmisten oikeuksia. Ennen kaikkea lähetetään vahvasti viestiä, että tänne ei pidä tulla. Jos olet jo täällä, et ole tervetullut. Et ole täysivaltainen Suomen kansalainen.

– Halutaan hankaloittaa sitä prosessia, jolla tänne tulleet ihmiset voisiat kokea olevansa yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Vaikeutetaan kotoutumista, mikä ei ole kenenkään etu varsinkin, kun suuri osa hallituspuolueista hyväksyy sen lähtökohdan, että myös Suomi tarvitsee maahanmuuttoa.

– Olemme yrittäneet nostaa esille sitä, että näillä toimilla on paljon negatiivisia vaikutuksia niihin ihmisiin, joihin ne kohdistuvat, mutta samalla ne myös vaikeuttavat maahan jo muuttaneiden ihmisten kotoutumista, kouluttautumista ja työllistymistä – ylipäätään kiinnittymistä tähän yhteiskuntaan. Tämä ei ole kenenkään etu.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Vaikka Pride-viikossa on kyse myös politiikasta, haluan nostaa sen esille. Sen aikana järjestetään paljon hyvää ohjelmaa. Ite olin keskiviikkona hyvässä sateenkaarikysymyksiä käsitelleessä paneelissa.

– Lauantaina osallistun tietenkin Helsingin Pride-kulkueeseen, joka on iso ja ihana tapahtuma.

– Lisäksi haluan mainostaa Maria Katajavuoren kirjaa Valas lasimaljassa. Miten vangitsemme itsemme ympäristötuhon ansaan. Se käsittelee sitä, miksi ekokriisi syvenee, vaikka meillä on jo paljon tietoa ja tutkimusta siitä, miten vakavasta kriisistä on kyse.

– Kirja pohtii sitä, että ekokriisi ei ratkea vain lisäämällä tietoa, koska kyse on järjestelmän ja politiikan tason ongelmasta. Se vaatii monialaisia ratkaisuja ja politiikassa sitä pitäisi käsitellä laajemmin kuin vain luonnontieteen ja ympäristötiedon lähtökohdista.

